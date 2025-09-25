Hà Nội sắp có khu nhà ở xã hội quy mô “khủng” nhất từ trước đến nay, dự kiến đón hơn 12.400 cư dân vào ở

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc chấp thuận liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Hoàng Thành, CTCP Xây dựng Central làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh, nằm ở cửa ngõ phía Bắc Hà Nội trên trục Nhật Tân - Nội Bài.

Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 có tổng mức đầu tư dự kiến 8.690 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 617 tỷ đồng). Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay.

Theo cơ cấu vốn, ba nhà đầu tư thuộc liên danh góp tổng cộng 1.500 tỷ đồng, chiếm 16,1% vốn dự kiến. Trong đó Viglacera góp 55% (825 tỷ đồng), Hoàng Thành 30% (450 tỷ đồng), Central 15% (225 tỷ đồng). Phần vốn còn lại hơn 7.800 tỷ đồng sẽ được huy động từ các nguồn khác.

Dự án Tiên Dương 1 có quy mô gần 44,6 ha, dân số khoảng 12.465 người, dự kiến cung cấp 3.530 căn hộ gồm 3.103 căn nhà ở xã hội, 427 căn hộ thương mại và 99 căn liền kề thấp tầng. Thời gian thực hiện đến 2030, với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ khi có quyết định giao, cho thuê hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Khu nhà ở xã hội Viglacera (Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh) do Viglacera làm chủ đầu tư.

Trước đó, dự án đã được Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư vào cuối năm 2024, sau đó phê duyệt kết quả mời quan tâm Dự án Xây dựng Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 vào ngày 26/6/2025.

Tại xã Phúc Thịnh, thời gian tới còn có thêm Dự án nhà ở xã hội Tiên Dương 2 với tổng mức đầu tư 6.841 tỷ đồng được xây dựng trên khu đất hơn 14,6 ha. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ có 3.458 căn nhà, trong đó gồm 3.344 căn nhà ở xã hội.

TP Hà Nội giao tiến độ cho nhà đầu tư cả 2 dự án trên cần hoàn thành các khu nhà ở xã hội vào năm 2030. Nhà đầu tư được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội đang phục hồi, nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng 2025, thủ đô phải hoàn thành 4.670 căn.