Hà Nội sắp có thêm tuyến metro dài hơn 20km, trị giá 1,56 tỷ USD chạy qua 4 phường, xã

Bộ Tài chính vừa có công văn trình lãnh đạo Chính phủ, đề xuất sử dụng khoản vay của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) để tài trợ Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2A (đoạn Hà Đông – Xuân Mai), TP. Hà Nội.

Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Chính phủ xem xét, phê duyệt đề xuất vay vốn AIIB cho dự án do UBND TP. Hà Nội làm cơ quan chủ quản, với trị giá dự kiến khoảng 1.514 triệu USD. Quy mô khoản vay sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xác định chính xác hơn trong các bước chuẩn bị đầu tư tiếp theo.

Bộ Tài chính đồng thời đề xuất giao cơ quan này làm đầu mối thông báo, làm việc với AIIB để xây dựng kế hoạch cung cấp vốn ODA và vốn vay ưu đãi phù hợp với tiến độ chuẩn bị, triển khai dự án; giao UBND TP. Hà Nội tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các quy định pháp luật liên quan.

UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý, sử dụng và giải ngân nguồn vốn vay AIIB, vốn viện trợ và các nguồn vốn ngân sách Nhà nước tham gia dự án; bảo đảm hiệu quả đầu tư, phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Cùng với đó chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính trong quá trình triển khai.

Tuyến đường sắt đô thị số 2A (đoạn Hà Đông – Xuân Mai) là đoạn kéo dài của tuyến Cát Linh – Hà Đông đã đưa vào khai thác từ tháng 11/2021. Tuyến có chiều dài hơn 20 km, chủ yếu đi trên cao dọc theo dải phân cách giữa Quốc lộ 6. Dự kiến bố trí 12 nhà ga trên cao và 1 depot với diện tích khoảng 10 ha.

Tuyến đi qua 4 phường, xã của TP. Hà Nội gồm: phường Yên Nghĩa, phường Chương Mỹ, xã Phú Nghĩa và xã Xuân Mai. Điểm đầu tại ga Yên Nghĩa (cuối tuyến hiện hữu 2A đoạn Cát Linh – Hà Đông) và điểm cuối tại ga Xuân Mai, thuộc khu vực đô thị vệ tinh Xuân Mai.

Theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô đã được Bộ Chính trị cho ý kiến tại Văn bản số 12766 ngày 27/12/2024, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án dự kiến khoảng 1.551 triệu USD. Trong đó, chi phí xây dựng 1.514 triệu USD; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 37 triệu USD. Tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được rà soát, xác định chính xác trong quá trình chuẩn bị đầu tư chi tiết. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Về phía nhà tài trợ, AIIB đã có các thư ngày 17/10/2025, 29/10/2025 và 30/10/2025 bày tỏ sự quan tâm và khẳng định sẽ xem xét cung cấp khoản vay cho dự án. Đáng chú ý, tại thư ngày 29/10/2025, AIIB thông báo Hội đồng xét duyệt của ngân hàng đã cam kết khoản vay đề xuất cho dự án với giá trị 1,56 tỷ USD.



