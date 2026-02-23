TPHCM dự kiến có tòa tháp 99 tầng, cao 500m, vượt Landmark 81 trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam

Phường An Khánh (TPHCM) hiện tổ chức lấy ý kiến về điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo dự thảo, có 9 lô đất xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, ký hiệu từ 1.K1.2.HH đến 1.K1.10.HH, được đề xuất điều chỉnh tăng tầng cao tối đa.

Đáng chú ý, lô đất 1.K1.8.HH có diện tích khoảng 1,26 ha được đề xuất nâng chiều cao công trình từ tối đa 30 tầng lên 99 tầng, chiều cao từ 120 m lên 500 m.

Hiện tại, tòa tháp Landmark 81 là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tòa nhà này hoàn thành năm 2018 bởi Vingroup, công trình cao 461,3m với 81 tầng, lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống. Tuy nhiên, nếu phương án trên được thông qua và thực hiện, tòa tháp tài chính 99 tầng, cao 500 m sẽ vượt Landmark 81.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) có quy mô khoảng 898 ha, bao gồm một phần các phường Bến Thành, Sài Gòn và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngày 11/2 vừa qua, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đã chính thức ra mắt. Phát biểu tại lễ ra mắt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn dịch chuyển mạnh mẽ, Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Theo Thủ tướng, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là lựa chọn chiến lược và bước đi cần thiết nhằm thu hút, định hướng dòng vốn vào hạ tầng chiến lược, công nghiệp nền tảng, logistics, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời cung cấp các công cụ tài chính hiện đại để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng vị thế quốc gia từ tiếp nhận vốn sang đồng kiến tạo thị trường tài chính khu vực và quốc tế.



