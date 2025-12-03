Hà Nội sắp đấu giá khu đất tại phường Phú Diễn, khởi điểm 110 triệu đồng/m2

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, ngày 27/12 sắp tới sẽ tổ chức phiên đấu giá có ký hiệu CT trong khu tái định cư 8,5 ha giáp mặt đường Phú Diễn, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm cũ), TP.Hà Nội.



Khu đất có diện tích 6.490 m2 được đấu giá quyền sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng. Giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng (tương ứng khoảng 110 triệu đồng/m2).

Nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu trực tiếp qua tối thiểu 5 vòng bắt buộc. Khoản tiền đặt cọc bằng 20% giá khởi điểm, tương đương với 142 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư để xây dựng dự án nhà ở thấp tầng trên khu đất là 76,76 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất. Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm.

Để có thể tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 157,9 tỷ đồng và phải bảo đảm khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. Bên cạnh năng lực tài chính, bên tham gia đấu giá phải đạt đủ yêu cầu về kinh nghiệm đầu tư, phát triển dự án theo quy định.

Ảnh minh họa

Cách đây không lâu, Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt cũng thông báo đấu giá khu đất rộng 3.366 m2 tại số 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình.

Theo quy hoạch được phê duyệt, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ triển khai dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 15.900 m2.

Giá khởi điểm của khu đất tại vòng đầu tiên là 201,7 triệu đồng/m2, tương ứng 679 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ diễn ra trong tối thiểu 3 vòng.

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá là 1 triệu đồng. Tiền đặt trước là 135,8 tỷ đồng. Dự kiến, phiên đấu giá khu đất số 18 phố Cao Bá Quát sẽ được tổ chức vào sáng ngày 25/12 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khách sạn này là 911 tỷ đồng, bao gồm 679 tỷ đồng tiền khởi điểm mua đất và khoảng 232 tỷ đồng chi phí xây dựng. Tổ chức tham gia đấu giá phải chứng minh năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư, tương đương tối thiểu 182,2 tỷ đồng.

Bên tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm phát triển dự án. Đơn vị tham gia phải đặt trước 20% tổng giá trị khởi điểm của khu đất, tương ứng số tiền 135,8 tỷ đồng.

Khu đất 18 Cao Bá Quát trước đây được dự kiến đầu tư dự án khu văn phòng do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, Thanh tra TP.Hà Nội đã chỉ ra nhiều vấn đề và sau nhiều năm im lìm, dự án này nằm trong số 16 dự án bị Hà Nội công khai chấm dứt hoạt động vào năm 2018.



