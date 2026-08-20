Hà Nội sắp mở bán nhà ở xã hội giá dự kiến chưa đến 900 triệu đồng/căn

Theo đó, giá bán căn hộ nhà ở xã hội bình quân dự kiến là 23,5 triệu đồng/m², tương đương một căn có giá từ 870 triệu đồng. Giá cho thuê mua bình quân dự kiến là 178.000 đồng/m²/tháng và giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội bình quân dự kiến là 89.000 đồng/m²/tháng.

Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, các mức giá trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá thuê mua và giá cho thuê nhà ở xã hội chính thức sẽ được thực hiện theo thông báo kết quả thẩm định giá của Sở Xây dựng và được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất.

Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư, có diện tích đất 4.131,2 m², trong đó diện tích xây dựng công trình nhà ở xã hội là 2.675,74 m².

Theo thông tin được công bố, dự án xây dựng 1 tòa nhà ở xã hội dạng chung cư cao 8 tầng và tum, có 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng là 24.541,97 m², trong đó diện tích phần hầm 3.126,66 m² và phần nổi 21.415,31 m².

Dự án có tổng cộng 231 căn hộ, cùng diện tích thương mại dịch vụ 247,17 m². Tổng mức đầu tư dự án là 325,226 tỷ đồng.

Trong tổng số 231 căn hộ, có 207 căn nhà ở xã hội để bán, 12 căn để cho thuê và 12 căn để cho thuê mua.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội dự kiến trong quý III/2026. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý IV/2027.

Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký là Văn phòng giao dịch Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt, số 17, Liền kề 6 - Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.

Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm duy nhất đã được công bố theo quy định. Các tổ chức, cá nhân bị nghiêm cấm lợi dụng chính sách nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, nhận đặt cọc hoặc thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật.

“ Mọi hành vi kê khai không trung thực, gian dối trong việc lập, xác nhận hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi bị phát hiện, kể cả trong quá trình hậu kiểm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật ”, Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.