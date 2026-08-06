Hà Nội: Siết chặt hoạt động bến bãi ven sông Cầu
Hà Nội đang bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2026. Công tác quản lý đê điều được các xã, phường đặc biệt quan tâm, nhất là tại khu vực ven sông Cầu đoạn qua địa bàn hai xã: Trung Giã và Đa Phúc, nơi tồn tại rất nhiều bến bãi hoạt động trái phép.
Cưỡng chế xử lý hàng chục bến bãi
Nằm ven sông Cầu, xã Trung Giã là địa phương tập trung số lượng lớn các bến bãi. Qua rà soát, UBND xã Trung Giã đã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 24 bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép.
Vừa qua, UBND xã Trung Giã đã ra quân cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với 6 bến bãi trung chuyển vật liệu xây dựng không phép trên địa bàn thôn An Lạc và thôn Hòa Bình. Các hạng mục công trình vi phạm đều được chính quyền địa phương giải toả.
Trưởng phòng Kinh tế xã Trung Giã Bùi Thị Thuý Ngân cho biết, sau khi cưỡng chế, chính quyền địa phương tiến hành ép cọc bê tông, dùng thùng phi đổ mố ngăn phương tiện trọng tải lớn di chuyển vào bãi tập kết.
Đối với các bến bãi chưa xử lý, đại diện UBND xã Trung Giã cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đang hoàn thiện hồ sơ để buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong tháng 8-2026.
Tại xã Đa Phúc, công tác quản lý bến bãi ven sông Cầu cũng được quan tâm. Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đa Phúc Nguyễn Văn Khoát cho biết, qua rà soát, địa phương xác định có 5 bến bãi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai; chủ yếu là lấn chiếm đất công ích, đất bãi ven sông để xây dựng, tập kết vật liệu…
Chính quyền địa phương đã thiết lập hồ sơ, tiến hành xử lý 5/5 chủ bến bãi có hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục duy trì tuần tra nhằm ngăn chặn tình trạng tái vi phạm. Cơ bản đến nay, tại địa bàn xã Đa Phúc đã không còn bến bãi hoạt động trái phép.
Kiên quyết không để tái vi phạm
Thực tế tại xã Trung Giã và Đa Phúc, hầu hết các bến bãi vi phạm đều tồn tại từ nhiều năm trước; có vị trí hoạt động sớm nhất là từ trước năm 1980. Chính quyền các xã thuộc huyện Sóc Sơn trước đây đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý chủ yếu trong những tháng mùa mưa, không có biện pháp, chế tài cụ thể dẫn đến công trình tồn tại trong nhiều năm.
Dù vậy, với tinh thần “thương tôn pháp luật”, sau khi tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND hai xã Trung Giã và Đa Phúc đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của xã, các Chi bộ thôn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai để các hộ dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định; tích cực phối hợp với Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội trong công tác xử lý bến bãi hoạt động trái phép.
Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm đê điều nói chung, các bến bãi trên địa bàn thành phố nói chung, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các xã, phường xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực bãi sông; tập trung giải tỏa, thanh thải vật cản, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm bãi sông, lòng sông…
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, hiện nay đang bước vào cao điểm phòng, chống thiên tai; do đó nhiệm vụ đặt ra là các xã, phường cần duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật về đất đai.
“Các địa phương ven sông cần kiên quyết xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý, thu hồi đối với những diện tích đất bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật…”, ông Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh.
Riêng đối với hai xã Trung Giã và Đa Phúc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tiếp tục chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với Chi cục Thuỷ lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội bám sát địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm ngay từ khi mới phát sinh theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luât; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, không để tái vi phạm hoạt động bến bãi ven sông Cầu.
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