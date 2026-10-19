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Hà Nội sửa đồng loạt 4 cây cầu

| | Xã hội

Từ 17/10 đến hết 25/12, Hà Nội tổ chức phân luồng, rào chắn một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để sửa chữa đồng loạt 4 cây cầu.

Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, đợt sửa chữa này áp dụng với 4 công trình gồm cầu vượt Phú Đô, cầu vượt Công viên động vật hoang dã, cầu sông Nhuệ và cầu hầm chui Đại học Tây Nam, thuộc địa bàn các phường Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ.

Để không làm gián đoạn việc đi lại của người dân, đơn vị thi công chỉ rào chắn một nửa mặt đường, các phương tiện tiếp tục lưu thông trên nửa phần đường còn lại.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, thu hẹp một phần mặt đường trên Đại lộ Thăng Long để phục vụ sửa chữa 4 cây cầu từ 17/10 đến 25/12.

Cụ thể, trên mặt cầu vượt Phú Đô, đơn vị thi công rào chắn rộng 5,05 m để sửa khe co giãn và thảm lại bê tông nhựa mặt cầu, sau khi hoàn tất một bên mới chuyển sang thi công nửa còn lại. Tại khu vực điểm quay đầu đường Châu Văn Liêm dưới chân cầu này, nửa mặt đường rộng 3,85 m cũng được dựng rào phục vụ lắp đặt giàn giáo.

Ở hệ thống đường gom hai bên Đại lộ Thăng Long, việc rào chắn một nửa lòng đường diễn ra tại đoạn từ Km4+640 đến Km5+650 (chiều bên phải) và đoạn từ Km5+650 về Km4+988 (chiều bên trái).

Đáng chú ý, trên cả hai chiều đường cao tốc chính (đoạn từ Km3+878 đến Km4+640), mặt đường cũng bị thu hẹp một nửa để phục vụ sửa chữa. Khi đi qua đoạn thắt nút này, các tài xế bắt buộc phải giảm tốc độ xuống dưới 60 km/h để giữ khoảng cách an toàn.

Nhằm giảm thiểu nguy cơ ùn tắc và tai nạn, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt đầy đủ hệ thống biển cảnh báo từ xa tại các cự ly 500 m, 100 m và 50 m trước điểm rào chắn. Đơn vị thi công phải bố trí đủ đèn chiếu sáng ban đêm, cọc tiêu chóp nón phản quang và phân công nhân lực trực 24/24h để phân luồng, dẫn dòng xe qua đoạn nút thắt.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội phối hợp rà soát, dời tạm thời các điểm đón trả khách của xe buýt nằm trong vùng bị rào chắn. Lực lượng cảnh sát giao thông cùng chính quyền các địa phương liên quan chịu trách nhiệm chốt trực điều tiết dòng xe vào giờ cao điểm, xử lý nghiêm tình trạng dừng đỗ sai quy định gây cản trở quanh khu vực thi công.

Theo Phùng Linh

Tiền phong

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