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Khởi tố chủ hộ kinh doanh bia, nước giải khát SN 1993

| | Xã hội

Công an xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.T.T. (SN 1993), chủ hộ kinh doanh chuyên cung cấp bia, nước giải khát, về tội Trốn thuế sau khi phát hiện doanh thu hơn 12,9 tỷ đồng nhưng không khai báo thuế theo quy định.

Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường nắm tình hình, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, Công an xã Đại Lộc đã tiến hành rà soát và phát hiện vụ việc.

Chủ hộ kinh doanh H.T.T. làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Qua xác minh, H.T.T. (trú xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) là chủ hộ kinh doanh H.T.T., chuyên cung cấp bia, nước giải khát cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã và khu vực lân cận.

Từ năm 2025 đến tháng 3/2026, hộ kinh doanh này phát sinh doanh thu hơn 12,9 tỷ đồng nhưng không khai báo thuế theo quy định. Số tiền trốn thuế được xác định là hơn 176 triệu đồng.

Ngày 13/10/2026, thừa ủy quyền Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Điều tra viên, Trưởng Công an xã Đại Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với H.T.T. về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nghiêm túc chấp hành quy định về thuế. Các hành vi cố tình che giấu doanh thu, không kê khai hoặc sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm trốn thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Đà Nẵng

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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