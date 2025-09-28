Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Đẩy nhanh phương án giải phóng mặt bằng Ngày 27/9, UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) báo cáo tiến độ thực hiện hai dự án trọng điểm trên địa bàn gồm: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I; dự án xây dựng Nhà hát Ngọc Trai cùng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An. Hai dự án này có vai trò đặc biệt nhằm hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật mới của Thủ đô và đã được Trung ương, thành phố phê duyệt. Cụ thể, dự án tuyến đường Đặng Thai Mai giai đoạn I có tổng diện tích đất thu hồi 48.338,6m², (108 hộ dân, 71 tổ chức, 5 thửa do phường quản lý). Diện tích các loại đất bao gồm, 3.123,6m² đất ở, 23.531m² đất nông nghiệp và 12.260,6m² đất giao thông. Tuyến đường được xác định là trục kết nối huyết mạch, giúp giảm ùn tắc và mở ra không gian phát triển mới tại bán đảo Quảng An.

Về công tác bồi thường hỗ trợ, hiện có 150/184 thửa đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, với tổng diện tích hơn 30.192m². Trong số này, 123 hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 27 trường hợp, diện tích khoảng 13.107m², chưa thể bàn giao do vướng mắc về nguồn gốc đất nông nghiệp tự phát, chuyển đổi mục đích sử dụng trái phép. Với các trường hợp này, phường áp dụng cơ chế hỗ trợ đặc thù theo hướng dẫn của UBND thành phố.

Phối cảnh nhà hát Ngọc Trai ở Hồ Tây. Ảnh: UBND quận Tây Hồ.

Song song với hạ tầng giao thông, dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề cũng đang từng bước triển khai. Tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 212.730m², liên quan đến 367 hộ gia đình và 1 tổ chức.

Giai đoạn đầu, Nhà hát Ngọc Trai sẽ được xây dựng trên diện tích 93.339m², với thiết kế nổi trên mặt nước Đầm Trị, cao khoảng 38m, lấy cảm hứng từ hình tượng viên ngọc trai. Công trình dự kiến khởi công vào tháng 10/2025, được kỳ vọng trở thành một trong những biểu tượng văn hóa - nghệ thuật mới của Thủ đô, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện quốc tế.

Theo đó, UBND phường Tây Hồ đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho 5 thửa đất và tổ chức điều tra hiện trạng xong với 86 trường hợp khác. Được biết, ở giai đoạn 2, khi xây dựng Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề sẽ gặp nhiều thách thức do diện tích thu hồi lớn, nhiều hộ đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, đòi hỏi sự kiên quyết của chính quyền, đồng thời vận dụng linh hoạt các cơ chế hỗ trợ để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo kế hoạch, UBND phường Tây Hồ đặt mục tiêu trong tháng 9/2025, hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án giải phóng mặt bằng (GPMB); tháng 10, triển khai cưỡng chế thu hồi diện tích còn lại, bảo đảm bàn giao sạch mặt bằng cho cả hai dự án. Đây là nhiệm vụ đầy áp lực nhưng được xác định là ưu tiên hàng đầu, nhằm hiện thực hóa các công trình trọng điểm trong danh mục 10 dự án "làn xanh" của thành phố.

Quyết tâm thực hiện "đúng - đủ quy trình"

Về tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn phường, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng phường Tây Hồ, ông Đặng Văn Hồi cho biết, công tác GPMB luôn là khâu khó khăn nhất khi triển khai các dự án hạ tầng và đô thị, đặc biệt tại khu vực trung tâm như bán đảo Quảng An. Nhiều hộ dân chưa hợp tác bàn giao đất phục vụ dự án do ảnh hưởng quyền lợi liên quan đến đất nông nghiệp tự ý chuyển đổi.

"Quan điểm nhất quán của phường Tây Hồ là thực hiện 'đúng - đủ quy trình', đồng thời, đề xuất thành phố các cơ chế để người dân được hưởng mức hỗ trợ cao nhất theo quy định của pháp luật", ông Hồi cho biết.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng phường Tây Hồ Đặng Văn Hồi thông tin đến cơ quan báo chí. Ảnh: Nguyên Anh

Với các hộ đủ điều kiện, thay vì bố trí tái định cư bằng căn hộ, sẽ được xem xét tái định cư bằng đất. UBND phường đã có văn bản đề xuất xin quỹ đất tại xã Thư Lâm để bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho người dân.

Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, sẽ gặp nhiều khó khăn do có nhiều hộ tự ý chuyển đổi đất sang mục đích kinh doanh, không kê khai nộp thuế. Nguyên tắc mà phường Tây Hồ sẽ thực hiện là tôn trọng quy hoạch, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Về phương hướng triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Tây Hồ nhận định, đây là giải pháp then chốt để hoàn thành nhiệm vụ GPMB được thành phố giao. "Để thực hiện dự án, phường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên", ông Tiến cho biết.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư hạ tầng phường Tây Hồ Đặng Văn Hồi thông tin thêm, quan điểm của phường là đề xuất thành phố cho phép vận dụng tối đa các quy định pháp luật, nhưng không vượt khung trong công tác hỗ trợ GPMB. Qua đó, vừa giữ vững kỷ cương, vừa khích lệ nhân dân đồng thuận trong triển khai GPMB phục vụ dự án. Với các trường hợp đặc biệt, phường sẽ báo cáo xin ý kiến thành phố, trên tinh thần "không để người dân thiệt thòi".

Theo UBND phường Tây Hồ, các dự án tại bán đảo Quảng An không chỉ là công trình hạ tầng và văn hóa, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm xây dựng không gian xanh, văn minh, hiện đại của Hà Nội. Việc hoàn thành GPMB đúng tiến độ sẽ mở đường cho việc khởi công và đưa vào khai thác, tạo ra động lực phát triển mới, nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.