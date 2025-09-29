Hà Nội: Thiếu đất tái định cư, dự án khu đô thị nhiều năm vẫn chưa xong GPMB

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc 58 hộ dân tại ô đất TT1 thuộc Khu đô thị mới Cổ Nhuế (phường Nghĩa Đô) có đất hợp pháp nhưng nhiều năm qua không được cấp sổ đỏ, UBND thành phố đã giao Công ty Nam Cường (chủ đầu tư dự án) báo cáo vụ việc.

Về nội dung này, Công ty Nam Cường cho biết: Ngày 18/5/2006, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định giao cho Công ty TNHH thương mại và du lịch Nam Cường (nay là Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường Hà Nội) làm chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế. Dự án có tổng diện tích xây dựng gần 12,3ha, được đầu tư xây dựng đồng bộ các công trình như nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng.

Chủ đầu tư cho biết, tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 125.525m2. Đến nay, đã hoàn thành bồi thường, GPMB 119.578m2, hiện còn 5.946,3m2 chưa thực hiện xong GPMB. Diện tích chưa hoàn thành GPMB thuộc một phần các ô đất có ký hiệu CQ2, HH, CX, TT1, đất vỉa hè đường…

Một khu vực tại Khu đô thị Cổ Nhuế

Tại ô đất TT1, hiện chưa GPMB do các hộ dân chưa đồng thuận với phương án. Công ty phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 (cũ) làm việc với các hộ dân trong chỉ giới GPMB để thực hiện công tác GPMB. Tuy nhiên, tất cả các hộ dân đều đề xuất chủ đầu tư báo cáo thành phố cho phép không thực hiện công tác GPMB và tiến hành chỉnh trang theo hướng giữ nguyên khu dân cư theo hiện trạng.

Tại ô đất TT1, thành phố yêu cầu xây dựng 2 phương án. Trong đó, phương án 1 là tái định cư tại chỗ các hộ dân chưa GPMB, bố trí quỹ đất ở mới để tái định cư 31 hộ dân của lô CQ2, HH, CX... Nếu được đồng thuận, chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang khu đô thị, làm cơ sở cấp sổ đỏ cho cư dân. Phương án 2 là GPMB toàn bộ cư dân và bố trí nhà tái định cư theo quy định.

Sau khi lấy ý kiến về 2 phương án trên, có 57/58 hộ đồng ý với phương án 1 (giữ nguyên hiện trạng các hộ dân). Công ty đã có phương án chỉnh trang gửi các cơ quan chức năng của thành phố.

Theo đó, sau khi phương án chỉnh trang được phê duyệt, ô đất TT1 sẽ được bố trí 24 ô đất phục vụ nhu cầu tái định cư (mỗi lô tối thiểu 50m2). Tuy nhiên, tổng nhu cầu tái định cư dự án dự kiến là 37 trường hợp, còn thiếu là 13 lô.

Như vậy, việc thiếu 13 lô tái định cư là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến việc tái định cư, cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại ô đất TT1. Chủ đầu tư đề nghị UBND phường Nghĩa Đô phối hợp giải quyết theo thẩm quyền.