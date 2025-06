Hà Nội: Thông báo tuyệt đối QUAN TRỌNG đối với hơn 103.000 thí sinh dự thi lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025 - 2026, trên địa bàn Hà Nội có hơn 103.000 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay là năm đầu tiên thi lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo kế hoạch, đúng 9h ngày mai (6/6), tất cả thí sinh có mặt tại phòng thi để làm thủ tục dự thi.

201 điểm thi sẵn sàng

Trong các ngày 4 - 5/6, Ban Chỉ đạo thi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức các đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất ở từng điểm thi. Thành phố bố trí 201 điểm thi chính thức với hơn 4.400 phòng thi.

Trên địa bàn Hà Nội có hơn 103.000 thí sinh đăng ký dự thi

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thuận lợi cho thí sinh, Sở đã điều động hơn 16.000 cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi; TP huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an tham gia bảo vệ an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các lực lượng như phòng cháy chữa cháy, thanh niên tình nguyện, điện lực… cũng góp sức đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.

Tại quận Ba Đình, Ban Chỉ đạo thi của quận thành lập 6 tổ công tác kiểm tra tại 6 điểm thi gồm: THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, THCS Phan Chu Trinh, THCS Thành Công, THCS Ba Đình. Đến từng điểm thi, đoàn kiểm tra về cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo trật tự an ninh cho kỳ thi, như: phòng làm việc cho trưởng điểm thi, phòng làm việc của điểm thi, phòng đề, phòng thi, hệ thống camera giám sát an ninh, tủ bảo mật đề thi, hồ sơ và đề thi; sơ đồ khu vực các phòng thi, vật tư y tế thuốc men, giường bệnh và các phòng dự phòng, phòng chờ.

Cùng với đó, các điểm thi cũng chuẩn bị phương án phối hợp để xử lý sự cố bất thường, như hiện tượng thời tiết cực đoan, sự cố điện nước, phòng cháy chữa cháy.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi quận Hoàn Kiếm, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có 3 điểm thi đặt trên địa bàn quận là: THPT Trần Phú, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Nguyễn Du với 88 phòng thi. Ban Chỉ đạo thi đã tiến hành kiểm tra cụ thể điều kiện cơ sở vật chất của từng điểm và ghi nhận, đánh giá các điểm thi có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, các phòng thi rõ ràng, tủ bảo mật đề thi và bài thi thực hiện đúng quy cách, hệ thống phòng cháy chữa cháy được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa thông tin, hiện các điểm thi trên địa bàn quận đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất. Mỗi điểm thi được điện lực của quận hỗ trợ một máy nổ, đảm bảo trong trường hợp mất điện sẽ hoạt động.

Những loại giấy tờ cần mang theo

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải xuất trình Phiếu báo thi vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026 (có dán ảnh học sinh và đóng dấu giáp lai của cơ sở giáo dục, hoặc phòng giáo dục và đào tạo - đối với thí sinh tự do), hoặc thẻ căn cước/căn cước công dân.

Hà Nội yêu cầu cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi, coi thi không chủ quan

Nếu thí sinh bị mất phiếu báo thi thì phải có giấy cam kết theo quy định của trưởng điểm thi.

Tại buổi làm thủ tục dự thi này, các điểm thi sẽ tổ chức học tập quy chế cho tất cả thí sinh, trong đó lưu ý với thí sinh điều 21 (trách nhiệm thí sinh) và điều 57 (xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi).

Các thí sinh cũng sẽ được nghe phổ biến về lịch thi, quy định về hiệu lệnh trống; hướng dẫn về sơ đồ phòng thi; nghe phổ biến về cách làm bài thi ngoại ngữ, cách ghi thông tin trên phiếu trả lời trắc nghiệm; cách tô số báo danh, cách tô mã đề…

Các vật dụng được mang vào phòng thi

Đây là năm đầu tiên áp dụng quy chế mới, vì vậy thí sinh cần đặc biệt chú ý đến danh mục các vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi.

Theo đó, thí sinh chỉ được mang: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, compa, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.

Như vậy, điểm mới trong kỳ thi năm nay là thí sinh không được mang vào phòng thi Atlat địa lý, bảng tuần hoàn và bảng tính tan.

Danh sách vật dụng bị cấm gồm: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ/cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình), điện thoại di động và mọi vật dụng có khả năng chứa thông tin để gian lận.

Những vật dụng này không chỉ bị cấm mang vào phòng thi, mà còn bị cấm mang vào phòng chờ.

Bình tĩnh xử lý tình huống phát sinh

Một trong những nội dung được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội nhấn mạnh là việc kiểm tra đề thi trong 5 phút đầu tiên sau khi nhận đề từ cán bộ coi thi.

Nếu phát hiện đề bị thiếu trang, in mờ, rách, lỗi kỹ thuật… thí sinh phải báo ngay cho giám thị trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài.

Nếu gặp tình huống như thiếu dụng cụ làm bài, quên giấy tờ cá nhân… Trong những trường hợp đó, thí sinh cần bình tĩnh, báo ngay với giám thị để được hướng dẫn, tuyệt đối không tự ý rời khỏi khu vực thi để quay về lấy đồ, tránh vi phạm hoặc muộn giờ.

Lịch thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 tại Hà Nội - Ảnh: Sở GDĐT Hà Nội

Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được phép dự thi buổi đó.

Một trong những nguyên tắc xét tuyển vào trường công lập của Sở GDĐT Hà Nội là thí sinh phải làm đủ cả 3 bài thi. Nếu thiếu một bài sẽ không có cơ hội tham gia xét tuyển.

Đề phòng gian lận thi

Trước kỳ thi diễn ra, Hà Nội tổ chức tập huấn cho toàn bộ hiệu trưởng các trường, trưởng và phó trưởng điểm thi nhằm lưu ý những điểm mới, những việc cần làm, tránh để xảy ra sai sót. Một trong những nội dung được lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các trưởng điểm thi đó là, trong mọi tình huống tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức thi, coi thi không chủ quan, có giải pháp ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra. Có những cán bộ suy nghĩ chủ quan, năm nào cũng đi làm thi tuy nhiên, mỗi năm đối tượng học sinh khác nhau sẽ có những tình huống khác nhau. Do đó, từ thầy cô giáo đến học sinh dự thi đều phải học tập quy chế nghiêm túc để nắm được quy định. Khi có các tình huống xảy ra, phải xử lý theo đúng quy chế.