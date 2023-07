Hà Nội: Thông tin về cướp ngân hàng trên phố Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm) là sai sự thật

Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, Công an thành phố sẽ xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong diễn biến liên quan đến tin không đúng sự thật nêu trên, Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm: thông tin và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội thật ra là hình ảnh về vụ việc xảy ra khoảng 13h30 ngày 17/7. Khi đó chị Đ.T.N. chở chị N.T.T. từ phố Ngô Quyền rẽ sang phố Phạm Sư Mạnh thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật lấy chiếc túi chị T. đang cầm.

Bên trong túi có 1 chiếc điện thoại iPhone 14 Pro max, 1,7 triệu đồng, 10 USD, 81.000 baht. Sau đó, đối tượng phóng xe bỏ chạy theo hướng Phạm Sư Mạnh - Phan Chu Trinh. Bất ngờ bị giật mất túi, bị hại phóng xe đuổi theo đối tượng và hô hoán. Khi đến ngã ba Phạm Sư Mạnh - Phan Chu Trinh, đối tượng đâm vào xe ô tô rồi ngã ra đường.

Ngay lập tức, người dân đã khống chế, bắt giữ đối tượng và bàn giao cho Công an phường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Công Xuân (sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.