Hà Nội thông tin về tiến độ bồi thường, GPMB quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Ngày 19/12, UBND phường Hoàn Kiếm thông tin về Dự án 1: “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng” thuộc dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Đây là dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 12/9/2025.

Theo đó, quy mô đầu tư của dự án là giải phóng mặt bằng đối với 17 tổ chức (gồm 7 cơ quan điện lực và 10 tổ chức khác) cùng 43 hộ dân, nhằm tạo quỹ đất sạch với diện tích khoảng 21.151 m². Khu đất có ranh giới phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn, phục vụ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố. Tổng mức đầu tư dự án là 2.841 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng phá dỡ các công trình thuộc diện phải di dời phục vụ dự án đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Đến thời điểm hiện tại, có 15/17 tổ chức và 34/43 hộ dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trong đó, UBND phường đã tiếp nhận mặt bằng của 7/17 tổ chức tại các địa chỉ 22 Lý Thái Tổ, 61 và 63 Đinh Tiên Hoàng.

Các tổ chức đã bàn giao mặt bằng gồm: Văn phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước; Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; Hội Từ thiện Tấm lòng Vàng; Hội Người mù Hà Nội; Trung tâm Hội nghị HCC – Văn phòng UBND thành phố; Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng chống tệ nạn xã hội; Công ty TNHH MTV Nghe nhìn Hà Nội. Hiện các đơn vị đang tổ chức phá dỡ công trình theo quy định.

Dự kiến trong tháng 12/2025, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 3/2026.

Trong giai đoạn này, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với UBND phường Yên Hòa, UBND phường Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đây là dự án đã được UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo “làn xanh” đặc biệt, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Thủ đô; do đó, công tác giải phóng mặt bằng cần được triển khai trong thời gian ngắn và gấp rút.

Trong thời gian tới, UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Qua đó, quyết tâm khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và sớm đưa dự án về đích theo đúng kế hoạch đề ra, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và yêu cầu phát triển chung của địa phương.