Hà Nội thông tin về tiến độ Dự án đường Quốc lộ 6 tuyến Ba La - Xuân Mai và cầu Mai Lĩnh

UBND TP. Hà Nội vừa có thông tin trả lời kiến nghị cử tri về tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 6, đoạn Ba La- Xuân Mai .

Trước đó, tại các hội nghị, cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 tuyến Ba La - Xuân Mai. Bên cạnh đó, cầu Mai Lĩnh đã có thông báo khởi công xây dựng ngày 19/5/2025 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai.

Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội cho biết, Dự án cải tạo, nâng cấp QL6, đoạn Ba La - Xuân Mai được UBND thành phố phê duyệt ngày 18/3/2022 và Phê duyệt điều chỉnh ngày 22/01/2024; thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022 - 2027 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố là chủ đầu tư .

Hiện nay, chủ đầu tư đang tập trung triển khai thi công các hạng mục công trình trên phạm vi mặt bằng đã được bàn giao. Cụ thể, thi công nền, mặt đường phần mở rộng thuộc các gói thầu số 03, 04; thi công các công trình trên tuyến như cầu Đồng Trữ, cầu Tân Trượng, đúc dầm cầu Xuân Mai, cầu Quán Lát và đúc các đốt cống hộp, cống Năm Lu, thi công kè, tường chắn... Bên cạnh đó, chủ đầu tư đang phối hợp thi công cầu vượt nút giao Vành đai 4.

Đối với hạng mục cầu Mai Lĩnh (thuộc gói thầu số 2), hiện đơn vị thi công đang thi công cọc khoan nhồi, đúc phiến dầm, đúc tấm ván khuôn.

UBND TP. Hà Nội cho rằng, tiến độ triển khai thi công chậm do khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. (GPMB). Cụ thể, trên địa bàn huyện Chương Mỹ (cũ) đã bàn giao khoảng 51,46ha/85,4ha (đạt tỷ lệ 60%). Trong đó, diện tích đất bàn giao là nông nghiệp, đất nhà ở chưa được GPMB. Tuy nhiên, phần mặt bằng bàn giao xôi đỗ, không liền tuyến, vướng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc chưa được di chuyển.

Còn trên địa bàn quận Hà Đông (cũ) hiện chưa được bàn giao mặt bằng. Hiện nay, chủ đầu tư chỉ thi công một phần nhỏ trên phạm vi phần đất công và nút giao với đường vành đai 4.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai khẩn trương tập trung công tác GPMB để đảm bảo tiến độ dự án, hoàn thành năm 2027.