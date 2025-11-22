Ai được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết 2026?
TP Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng cho lao động khó khăn dịp Tết 2026, ưu tiên người mất việc, bệnh nặng và các trường hợp đặc biệt.
- 21-11-2025Một công ty và 39 lao động nước ngoài vừa bị xử phạt 900 triệu đồng, chuyện gì đã xảy ra?
- 21-11-2025Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ/năm phải nộp bao nhiêu thuế: Con số khiến nhiều người ngỡ ngàng!
- 21-11-2025Nghỉ việc do bão lũ, ngập nước, người lao động có được nhận lương?
- 21-11-2025"Gã khổng lồ số 1 thế giới" mong muốn hợp tác Việt Nam: Nắm "át chủ bài" hiếm nước có
Ảnh minh họa
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch chăm lo cho khoảng 350.000 lao động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Mức chi cấp Thành phố tối đa không quá 1 triệu đồng/người. Đối tượng được chăm lo là đoàn viên Công đoàn, người lao động TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể:
- Bị tai nạn lao động, hoặc bị tai nạn lao động rủi ro khác.
- Bị bệnh hiểm nghèo, hoặc ốm đau dài ngày hoặc bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
- Bị mất việc làm, bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, di dời đi nơi khác, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, thưởng hoặc không được doanh nghiệp thưởng Tết; bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi,…
- Thuộc nghiệp đoàn, các đơn vị dịch vụ công ích, các công trình trọng điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
- Làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp, công trình trọng điểm có tổ chức sản xuất xuyên Tết.
- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị (tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) khó khăn bị ảnh hưởng do thực hiện chính quyền mô hình địa phương 2 cấp đang công tác trực tiếp tại TP Hồ Chí Minh.
- Tại những đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở nhưng có trích đóng kinh phí Công đoàn. Với nhóm này, mức chăm lo tối đa không quá 500.000 đồng/người.
- Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo Quyết định 1411/QĐTLĐ ngày 01/08/2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Riêng các trường hợp này, mức chăm lo tối đa là 2 triệu đồng/người.
- Các trường hợp đoàn viên, người lao động gặp khó khăn đột xuất khác (nếu có) không thuộc các tiêu chí quy định trong kế hoạch này, do Tổ công tác quản lý địa bàn, Công đoàn phường, xã, đặc khu và Công đoàn cơ sở đề xuất, đảm bảo đúng đối tượng, minh bạch, chính xác, gửi về Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.
Nguyên tắc xét chăm lo Tết là từ cấp cơ sở, những trường hợp thật sự khó khăn thì lập danh sách đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét hỗ trợ cụ thể. Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ nhận một hình thức chăm lo, hỗ trợ cao nhất, không trùng lắp (áp dụng đối với các chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trên địa bàn).
Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội cũng vừa có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo đó, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội sẽ ưu tiên hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc, giảm giờ làm hay bị nợ lương, thưởng. Lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê hoặc ở lại trực Tết cũng nằm trong diện được hỗ trợ.
Cụ thể, có 60.000 đoàn viên, lao động trong thành phố được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Các trường hợp được lãnh đạo thủ đô trực tiếp thăm, chúc Tết sẽ được tặng thêm một suất quà 300.000 đồng.
Bên cạnh hoạt động trên, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội sẽ tổ chức tết Công đoàn tại 2 địa điểm là khu nhà ở xã hội (xã Thiên Lộc) từ 31/1 - 1/2/2026 và Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam) từ 7 - 8/2/2026.
Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cũng tổ chức 30 chuyến xe miễn phí cho 1.200 người lao động, xuất phát từ Khu công nghiệp Thăng Long vào ngày 14/2/2026 về quê ăn Tết. Thêm 5.500 người khác sẽ được hỗ trợ 300.000 - 700.000 đồng tiền vé tùy địa phương, kể cả trường hợp về quê ở phía Nam hay miền núi phía Bắc.
VTV