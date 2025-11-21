Một công ty và 39 lao động nước ngoài vừa bị xử phạt 900 triệu đồng, chuyện gì đã xảy ra?

Xử phạt một công ty và 39 lao động người nước ngoài 900 triệu đồng

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 21/11 cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phát hiện, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty và người nước ngoài làm việc không có giấy phép lao động, với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về việc tổng kiểm tra rà soát người nước ngoài lưu trú, làm việc trên địa bàn tỉnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tập trung lực lượng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng Công an cấp xã tiến hành rà soát, thống kê số người nước ngoài đang cư trú, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an đã thường xuyên kiểm tra tại các khu, cụm công nghiệp, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có sử dụng lao động người nước ngoài, đồng thời rà soát kỹ các trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định về cư trú, lao động.

Qua đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên đã kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý một số trường hợp vi phạm.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh làm việc với đại diện Công ty (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Điển hình, qua công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của một công ty tại khu công nghiệp Tiền Hải, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một số lao động người nước ngoài không có giấy phép lao động theo quy định.

Với tình hình trên, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại Công ty và xác định: Công ty trên có hành vi vi phạm “Sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động”.

Đồng thời, 39 lao động người nước ngoài đang làm việc tại Công ty có hành vi vi phạm “Lao động khi chưa được cấp giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định”.

Căn cứ tài liệu thu thập, các đơn vị chức năng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty và 39 lao động người nước ngoài với tổng số tiền 900 triệu đồng.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động là người nước ngoài cần chú ý gì?

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh, hoạt động của lao động người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, trong thông báo hồi tháng 9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên đã có khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động là người nước ngoài.

Theo đó, doanh nghiệp, người sử dụng lao động là người nước ngoài cần chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực xuất nhập cảnh, lĩnh vực lao động đối với việc sử dụng lao động người nước ngoài.

Các cá nhân, đơn vị cần nắm rõ quy trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, được quy định tại Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 7/8/2025 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, các cá nhân, đơn vị cần xác định tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp của lao động người nước ngoài trong 1 năm tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày cuối cùng của năm. Nếu tổng thời gian dưới 90 ngày, lao động người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Nếu tổng thời gian trên 90 ngày, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần phối hợp với cơ quan công an trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trình tự cấp giấy phép dành cho người lao động nước ngoài?

Theo Điều 22, Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời hạn 60 ngày nhưng không ít hơn 10 ngày tính đến ngày người lao động nước ngoài dự kiến làm việc, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương chuyển hồ sơ theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận nhu cầu và thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo Mẫu số 04 Phụ lục.

Trường hợp không chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài hoặc không cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Đối với người lao động nước ngoài thực hiện hợp đồng lao động hoặc thực hiện hợp đồng lao động với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, sau khi được cấp giấy phép lao động, người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc. Khi được yêu cầu, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép lao động.

Trường hợp người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động đó tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trước ít nhất 3 ngày dự kiến làm việc, người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc thông tin: họ và tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, số giấy phép lao động, tên người sử dụng lao động nước ngoài, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc không vượt quá thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp.