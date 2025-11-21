Nghỉ việc do bão lũ, ngập nước, người lao động có được nhận lương?

Ngưng việc do sự cố điện, nước, thiên tai... người lao động vẫn có thể được nhận lương

Thời gian qua do tình trạng mưa lũ, ngập nước dẫn đến không đảm bảo điều kiện sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động tạm ngưng việc.

Căn cứ Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 có quy định trong trường hợp phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Do vậy, trường hợp này, người lao động vẫn có lương ngừng việc, tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.