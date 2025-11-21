Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nghỉ việc do bão lũ, ngập nước, người lao động có được nhận lương?

21-11-2025 - 16:04 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Doanh nghiệp vẫn phải trả lương cho người lao động khi ngưng việc do các lý do bất khả kháng theo quy định.

Ngưng việc do sự cố điện, nước, thiên tai... người lao động vẫn có thể được nhận lương

Ngưng việc do sự cố điện, nước, thiên tai... người lao động vẫn có thể được nhận lương

Thời gian qua do tình trạng mưa lũ, ngập nước dẫn đến không đảm bảo điều kiện sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải cho người lao động tạm ngưng việc.

Căn cứ Điều 99 Bộ luật Lao động 2019 có quy định trong trường hợp phải ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Do vậy, trường hợp này, người lao động vẫn có lương ngừng việc, tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng.

Điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển và kế hoạch đầu tư công năm 2025

Theo Kiên Dương

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những điều người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 12/2025

Những điều người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý về kỳ chi trả lương hưu tháng 12/2025 Nổi bật

Nhà đầu tư tỷ đô đến từ Trung Quốc tạo gần 70.000 việc làm cho tỉnh sát vách Hà Nội

Nhà đầu tư tỷ đô đến từ Trung Quốc tạo gần 70.000 việc làm cho tỉnh sát vách Hà Nội Nổi bật

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ/năm phải nộp bao nhiêu thuế: Con số khiến nhiều người ngỡ ngàng!

Hộ kinh doanh dưới 1 tỷ/năm phải nộp bao nhiêu thuế: Con số khiến nhiều người ngỡ ngàng!

16:50 , 21/11/2025
"Gã khổng lồ số 1 thế giới" mong muốn hợp tác Việt Nam: Nắm "át chủ bài" hiếm nước có

"Gã khổng lồ số 1 thế giới" mong muốn hợp tác Việt Nam: Nắm "át chủ bài" hiếm nước có

15:29 , 21/11/2025
Chính thức: Tập đoàn Việt Nam tiếp nhận toàn bộ sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" tại sự kiện VVIP 2027

Chính thức: Tập đoàn Việt Nam tiếp nhận toàn bộ sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" tại sự kiện VVIP 2027

15:18 , 21/11/2025
Phó Thủ tướng: Thông tin sáp nhập '34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh' là sai sự thật

Phó Thủ tướng: Thông tin sáp nhập '34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh' là sai sự thật

14:55 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên