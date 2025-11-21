"Gã khổng lồ số 1 thế giới" mong muốn hợp tác Việt Nam: Nắm "át chủ bài" hiếm nước có

Maersk – Tập đoàn logistics và vận tải container lớn nhất thế giới của Đan Mạch – đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng cảng container quy mô lớn tại Việt Nam, theo định hướng phát triển xanh, giảm phát thải carbon.

Đây là thông tin được ông Vincent Clerc, Giám đốc Tập đoàn A.P.Moller-Maersk (Maersk) nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư Tô Lâm chiều ngày 18/11/2025 ở Hà Nội.

Ảnh: Đăng Khoa/Baoquangninh

Báo Điện tử Chính phủ thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch (thiết lập năm 2013) và Đối tác Chiến lược Xanh giữa hai nước (thiết lập tháng 11/2023), là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực theo xu hướng phát triển xanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam tập trung phát triển hạ tầng trong đó có các cảng biển với định hướng xanh phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Chia sẻ về tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch đầu tư, kinh doanh của Maersk trên thế giới, ông Vincent Clerc nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của Tập đoàn. Tập đoàn mong muốn đầu tư, xây dựng cảng container quy mô lớn theo hướng xanh, bền vững; cũng như các dự án logistics chiến lược tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững, chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và sớm đạt mục tiêu Net Zero.

Maersk hành động vì mục tiêu Net Zero

Maersk cho biết, mỗi năm, 100.000 tàu vận tải, sử dụng 300 triệu tấn nhiên liệu, vận chuyển 11 tỷ tấn hàng hóa trên toàn thế giới. Điều này khiến ngành vận tải biển phải chịu trách nhiệm cho khoảng 1.076 triệu tấn khí thải CO₂ mỗi năm - chiếm khoảng 3% lượng khí thải nhà kính toàn cầu.

Để hướng đến tương lai bền vững, xanh hơn, Maersk đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) đầy tham vọng vào năm 2040. Và để đạt được mục tiêu đó, Maersk đang tập trung giải quyết nguồn phát thải lớn nhất – nhiên liệu cung cấp cho tàu thuyền.

Theo Maersk, ngành vận tải biển toàn cầu cần chuyển sang sử dụng nhiên liệu phát thải thấp hơn như như bio/e-methanol, bio/e-methane, biodiesel và amoniac.

Ảnh: Maersk

Mærsk hiện đang hợp tác với các công ty tiên phong trong lĩnh vực nhiên liệu để đẩy nhanh và mở rộng quy mô sản xuất bio/e-methanol, trong đó có European Energy (Đan Mạch) dự kiến cung cấp cho Mærsk 16.000 tấn e-methanol.

Từ năm 2023, các tàu mới của Mærsk đã chứng minh rằng tàu container hoàn toàn có thể vận hành bằng methanol. Mục tiêu của Tập đoàn logistics và vận tải container lớn nhất thế giới là đưa động cơ nhiên liệu kép trở thành tiêu chuẩn cho tất cả các tàu Maersk mới đóng.

Đội tàu sử dụng nhiên liệu kép của Mærsk (Click vào ảnh để nhìn rõ hơn). Nguồn: Mærsk

Năm 2023, Laura Mærsk ra đời. Với Laura Mærsk, Tập đoàn Mærsk sở hữu kỷ lục "đầu tiên thế giới" khi Laura Mærsk là tàu container xanh đầu tiên trên hành tinh, chạy bằng methanol xanh.

"Át chủ bài" Laura Maersk chạy bằng methanol xanh tượng trưng cho kỷ nguyên mới của Mærsk, trở thành đơn vị tiên phong trong ngành vận tải biển khi bước vào chương mới của tương lai không phát thải carbon.

Laura Mærsk - tàu container xanh đầu tiên trên thế giới. Nguồn: Maersk

Từ cột mốc đó, Maersk tiếp tục phát triển đội tàu của mình sử dụng nhiên liệu phát thải thấp đến năm 2030.

Theo Maersk, quá trình khử carbon không chỉ dừng lại ở đội tàu, Tập đoàn còn đang xem xét lại mọi khía cạnh kinh doanh, từ bến cảng đến vận tải đường bộ, từ kho bãi đến giao hàng chặng cuối, để đảm bảo mang đến những giải pháp tiết kiệm năng lượng nhất.