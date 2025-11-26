Hà Nội tổ chức đối thoại tháo gỡ vướng mắc cho người dân mua NOXH

Ảnh minh họa

Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Hà Nội vừa phát đi thông cáo về kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với chủ đề "từ thủ tục liên thông đến an cư: Tháo gỡ khó khăn cho người dân mua nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn TP.Hà Nội". Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra từ 14h - 16h, ngày 3/12/2025.

Hội nghị sẽ tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa đối tượng hưởng chính sách và cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan có liên quan trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách; giúp người dân tiếp cận rõ ràng thông tin, quy trình, chính sách; công khai minh bạch chính sách và ngăn chặn phòng ngừa các hành vi tiêu cực, trục lợi chính sách; thúc đẩy cơ chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục mua NOXH.

Buổi đối thoại sẽ có đại diện các cơ quan chức năng như: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bảo hiểm xã hội TP, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Hà Nội. Đại diện doanh nghiệp, chủ đầu tư một số dự án phát triển NOXH như: Công ty CP Him Lam; Công ty CP BIC Việt Nam; Tổng Công ty Viglacera; Tổng Công ty 319 – Bộ Quốc phòng; Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Hà Nội, hội nghị sẽ giải đáp trực tiếp những thắc mắc, vướng mắc của người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ mua, thuê mua NOXH; Làm rõ quy trình liên thông giữa các cơ quan; qua đó giúp người dân "hiểu đúng - chuẩn bị đủ - nộp hồ sơ chuẩn xác", giảm thời gian, chi phí; nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý và chủ đầu tư, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Hà Nội cam kết tổ chức hội nghị đối thoại hướng đến hiệu quả thực chất với tinh thần chuyển nền hành chính từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.