Hà Nội tuyển hơn 800 giáo viên, tỉ lệ cạnh tranh gay gắt

28-09-2025 - 23:54 PM | Sống

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm nay, địa phương tuyển dụng hơn 800 giáo viên và đến thời điểm này có khoảng 7.300 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Như vậy, với số lượng ứng viên dự tuyển lớn hơn rất nhiều lần so với chỉ tiêu, dự báo tỉ lệ cạnh tranh sẽ rất gay gắt.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nguồn tuyển giáo viên cho năm học mới rất dồi dào. Hà Nội tuyển hơn 800 giáo viên nhưng số lượng ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển lên tới 7.300.

Theo kế hoạch, sau khi hết thời gian nhận hồ sơ, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức thi tuyển vào ngày 12/10 và công bố kết quả trúng tuyển 10 ngày sau đó.

Đầu năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tuyển dụng 942 viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập, trong đó 848 chỉ tiêu là giáo viên và 94 nhân viên.

Năm học này, Hà Nội tuyển 848 chỉ tiêu giáo viên cho các bậc học, trong đó chủ yếu là bậc THPT.

Trong số hơn 800 giáo viên, bậc THPT tuyển hơn 800 chỉ tiêu; bậc THCS tuyển 11 chỉ tiêu; 5 chỉ tiêu cho Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu; 6 chỉ tiêu cho Trường phổ thông cơ sở Xã Đàn và 9 chỉ tiêu cho các trường tiểu học.

Ứng viên dự tuyển sẽ phải trải qua 2 vòng gồm vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển và vòng 2 thi viết môn nghiệp vụ, chuyên ngành.

Điều kiện dự tuyển là người có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ từ 18 tuổi trở lên; có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm; hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dự tuyển cần có đủ tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức theo vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

Theo Hà Linh

Tiền Phong

