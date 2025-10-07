Hà Nội ủy quyền cho chủ tịch xã, phường phê duyệt một số dự án đầu tư công

Ngày 6/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký quyết định về ủy quyền phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách thuộc nhiệm vụ chi cấp thành phố do UBND cấp xã làm chủ đầu tư.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách thuộc nhiệm vụ chi cấp TP do UBND cấp xã làm chủ đầu tư đối với các dự án nhóm B có cấp công trình từ cấp III trở xuống, dự án nhóm C đến hết ngày 31/12/2025 hoặc cho đến khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền thay đổi nội dung ủy quyền.

Trụ sở UBND TP Hà Nội

Lãnh đạo TP giao Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện nhiệm vụ ủy quyền nêu trên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, quản lý hợp đồng xây dựng và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Chủ tịch UBND cấp xã giao Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện thẩm định và trình duyệt theo quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND TP về phương án ủy quyền và việc tổ chức thực hiện ủy quyền phù hợp, đúng pháp luật. Chủ trì hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND các xã, phường được ủy quyền; đồng thời tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện...