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Hà Nội: Xử lý hàng loạt vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công

| | Bất động sản

Trong năm 2026 (tính đến tháng 8/2026), xã Trung Giã (Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm đất đai, trong đó đã ban hành 63 biên bản vi phạm hành chính.

Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Trung Giã phản ánh về tình trạng xây dựng nhà xưởng, gara ô tô... tràn lan trên đất nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân, dọc Quốc lộ 3 nhiều khu đất nông nghiệp, được giao theo Nghị định 64 của Chính phủ hiện đang dần biến thành nhà xưởng.

Đơn cử như kho xưởng có mặt tiền rộng hàng chục mét của doanh nghiệp C.H. (thôn 9 xã Hồng Kỳ cũ, nay là thôn Kim Ninh, xã Trung Giã) vừa xây dựng mới thêm hàng nghìn mét vuông phía sau. Cũng trên mặt đường Quốc lộ 3, nhà ông C. (gần kho hàng chuyển phát nhanh SPX Express Sóc Sơn 3) cũng vừa được cơi nới...

Loạt nhà xưởng dọc Quốc lộ 3, địa bàn xã Trung Giã

Ghi nhận thực tế, nhà xưởng ở đây mọc lên khá nhiều, bao quanh các công trình nhà cũ được người dân xây dựng từ lâu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, với các khu đất nông nghiệp dọc Quốc lộ 3, xã Trung Giã thường xuyên kiểm tra, không để vi phạm mới phát sinh, đặc biệt là từ khi chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động (từ 1/7/2025). Với các trường hợp cụ thể người dân, báo chí phản ánh, xã sẽ kiểm tra cụ thể để thông tin lại.

Nhà cũ bị "bọc kín" bởi nhà xưởng

Đặc biệt, công tác quản lý nhà xưởng liên tục được xã quan tâm, xử lý quyết liệt. Năm 2026, UBND xã ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/1/2026 về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Trung Giã năm 2026. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; 2 kế hoạch cưỡng chế.

Kết quả cụ thể từ 1/1/2026-11/8/2026, UBND xã Trung Giã đã kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm. Trong đó đã xử lý các hành vi 2 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, 1 trường hợp chiếm đất nông nghiệp, 19 trường hợp lấn chiếm đất công... UBND xã đã ban hành 63 biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hành chính 57 trường hợp...

Hiện địa bàn xã còn tồn đọng 23 trường hợp. Xã Trung Giã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với 14 bến bãi vi phạm dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. 9 trường hợp còn lại, trong trường hợp chủ vi phạm không khắc phục, xã sẽ tổ chức cưỡng chế trước 30/10/2026.

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

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