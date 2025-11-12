Hạ tầng bùng nổ, dòng vốn Bắc – Nam hội tụ tại tâm điểm phát triển Đông Nam Bộ

PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng sự bùng nổ hạ tầng kết nối TP.HCM - Đồng Nai, đặc biệt là sự xuất hiện của Sân bay Long Thành, đang mở ra một kỷ nguyên mới cho khu vực này. Các dự án có vị trí chiến lược như đô thị tích hợp Izumi City, đang nằm ở tâm điểm của sự bùng nổ phát triển này.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến chuyển, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức nào để vươn lên, trở thành động lực tăng trưởng của kinh tế quốc gia?

Vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM đang "thức dậy", và việc thúc đẩy các địa phương này phát triển nhanh hơn sẽ giúp Việt Nam tăng tốc phát triển. Chúng ta phải nhận thức rõ khu vực này vẫn là vùng trọng điểm kinh tế số một quốc gia, với vai trò đầu tàu kéo các toa tàu kinh tế.

Thực lực mới của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đang tạo ra lợi thế vượt trội về quy mô – xét trên hầu như tất cả mọi chỉ tiêu - GRDP, thu ngân sách, GDP/người, diện tích và dân số, … Trong đó, TP.HCM dẫn đầu cả nước về các chỉ số, còn Đồng Nai đứng ở vị trí số 4. Quy mô lớn này tạo sức hấp dẫn thị trường, chứa đựng khả năng cạnh tranh toàn cầu xứng tầm mà tôi gọi là "thế mở" và "tầm vươn". Với quốc gia, đây là trung tâm kinh tế hàng đầu, là đầu tàu dẫn dắt; còn với quốc tế thì đây là tọa độ kết nối và trung chuyển đang trỗi dậy, có sức cạnh tranh không thể xem thường.

Ông vừa đề cập đến "thế mở" của vùng này trong không gian phát triển mới. Xin ông phân tích kỹ hơn về các thực lực mới của vùng cũng như cách chúng định hình lại giá trị của các bất động sản trong khu vực?

Lâu nay, khi bàn về tăng trưởng và phát triển kinh tế, chúng ta thường chỉ đề cập đến không gian bề mặt (mặt bằng đất đai). Tính có giới hạn của đất, sự chật hẹp của không gian mặt đất sẽ dẫn đến xung đột lợi ích, đẩy giá đất tăng cao. Kinh tế càng tăng trưởng nhanh thì xung đột càng gay gắt.

Nhưng hiện nay, điều kiện và cách tiếp cận phát triển mới đang mở rộng các chiều không gian phát triển – từ không gian mặt đất đang mở ra không gian biển, không gian bầu trời, không gian ngầm, và đặc biệt là không gian số, không gian văn hóa. Có thể nói không gian cơ hội đang mở ra vô tận.

Ba thế mạnh đặc biệt của Đông Nam Bộ chính là biển, bầu trời và mặt đất. Khu vực này sở hữu cảng biển và sân bay trung chuyển quốc tế, gắn với một siêu đô thị đang có sức trỗi dậy. Đây là tổ hợp lợi thế phát triển hiếm nơi có, không chỉ so sánh ở Việt Nam mà cả trên bình diện thế giới.

Trong không gian đó, những dự án bất động sản có vị trí chiến lược như đô thị tích hợp Izumi City của tập đoàn Nam Long sẽ được hưởng lợi. Dự án này nằm ở vị trí đặc biệt: cận thủy (bên sông), cận thị (cạnh siêu đô thị) và cận cả bầu trời (gần sân bay Long Thành), tại vị trí hội tụ kết nối và lan tỏa. Sự kết hợp sức mạnh của các không gian phát triển mới này là vô cùng đáng giá. Nó giúp đáp ứng được sự thay đổi trong giá trị sống, nơi mà các lợi thế "cận giang", "cận thị" và "cận thiên" tích hợp lại thành một hệ sinh thái đặc biệt.

Khi sân bay Long Thành hoạt động sẽ mở ra "không gian bầu trời" để phát triển kinh tế. Nguồn ảnh: ACV

Đồng Nai được định vị như thế nào trong "tầm vươn" của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam?

Đồng Nai đang được giao vai trò – sứ mệnh phát triển mới. Đó là Trung tâm trung chuyển quốc tế hàng không (gắn với trung chuyển quốc tế hàng hải) của Quốc gia. Sân bay không đơn thuần là một dự án hạ tầng. Nó có chức năng "kéo thế giới đến Việt Nam" và "đưa Việt Nam ra thế giới", hướng tới kết nối - cạnh tranh với các trung tâm hàng không hàng đầu khu vực như Bangkok hay Singapore. Mô hình đô thị Sân bay (Airport City) là khái niệm khá mới trên thế giới, sẽ định hướng phát triển cho Vùng Long Thành thành một đô thị hiện đại, ngang tầm thời đại công nghệ cao và văn minh sinh thái.

Đô thị đó sẽ được thúc đẩy bởi những lợi thế sẵn có khi Đồng Nai vốn là một trung tâm công nghiệp – hội nhập hàng đầu Việt Nam.

Hệ thống hạ tầng của Đồng Nai đang được thiết kế lại, kết nối vùng và liên vùng bằng các tuyến vành đai, đặc biệt là kết nối với TP.HCM và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam với 9 cây cầu - Cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) là một trong số đó. Các tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành đang gấp rút xây dựng; Đường Vành đai 3 và 4 đang được đẩy mạnh triển khai, cùng với các tuyến cao tốc và tuyến Metro nối Long Thành, Biên Hòa, Vũng Tàu đang được quy hoạch.

Sự kết nối này là khá toàn diện, sẽ giúp giải quyết căn bản vấn đề tắc nghẽn, giúp phát huy các lợi thế của vùng và của Đồng Nai.

Tọa độ "cận thủy mà lại gần bầu trời" – Phân khu Izumi Canaria, đô thị Izumi City tọa lạc bên sông Đồng Nai, gần sân bay Long Thành và các tuyến cao tốc trọng điểm, hội tụ giá trị sinh thái, văn hóa và tiềm năng tăng trưởng vượt trội.

Nam Long đang phát triển phân khu Izumi Canaria (thuộc dự án Izumi City) nằm ở vị trí giáp ranh giữa TP.HCM và Đồng Nai. Dựa trên phân tích về vĩ mô và hạ tầng, ông đánh giá thế nào về tính đắc địa của vị trí này, đặc biệt là khi ông nhắc đến cầu Long Hưng?

Vị trí của dự án Izumi City nằm bên sông, phía Đồng Nai, nhưng rất gần TP.HCM. Tôi được biết dự án này nằm cạnh cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), nối phường Long Phước (TP.HCM) với xã An Phước (Đồng Nai). Tuyến này kết nối trực tiếp với nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM và Quốc lộ 51.

Tọa độ này có hai yếu tố đắc địa. Một là dự án nằm bên sông Đồng Nai, một trong những dòng sông tôi gọi là "thuần Việt". Điều này mang lại giá trị bản sắc văn hóa và sinh thái cao. Trong bối cảnh hiện đại, triết lý "nhất cận thị, nhì cận giang" có thể được đảo ngược, khi mà cận giang trở nên quan trọng hơn đối với tầng lớp cư dân tìm kiếm cuộc sống văn hóa tinh hoa giao hòa cùng không gian sinh thái. Vị trí này không chỉ cận sông mà như đã nói, còn "cận sân bay", sau lưng là các tuyến đường cao tốc. Đặc biệt, sự kết nối qua cầu Long Hưng giúp dự án kết nối mạch máu giao thông chiến lược như Vành đai 3. Tọa độ "cận thủy - gần trời", cùng sự bùng nổ hạ tầng và vai trò trung chuyển quốc tế của Đồng Nai, khiến giá trị của những dự án như Izumi City nói chung và Izumi Canaria nói riêng chắc chắn được đánh giá cao.

