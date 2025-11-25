Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận IPO 100 triệu cổ phiếu

Ngày 25/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX.

Theo kế hoạch, Hạ tầng GELEX sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng và tiến tới đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE).

Nếu phát hành thành công, Hạ tầng GELEX dự kiến thu về 2.800 tỷ đồng. Vốn huy động được dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện "Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương – Hoà Bình (Khu A) - Giai đoạn 1" và sử dụng cho mục đích tái cấu trúc tài chính Công ty.

Hạ tầng GELEX thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về đợt chào bán và đấu giá sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Thành lập năm 2016, Hạ tầng GELEX là công ty mẹ sở hữu vốn trực tiếp tại các công ty con sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản (bất động sản thương mại và bất động sản khu công nghiệp), vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích bao gồm: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã chứng khoán: VGC – sàn HOSE), CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán: PXL – sàn UPCOM), CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã chứng khoán: VCW – sàn UPCOM), Công ty TNHH FIH (Vietnam), Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng. Ngoài ra, gần đây Hạ tầng GELEX đã nhận chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty TNHH Titan Corporation từ công ty mẹ GELEX. Titan Corp là công ty liên doanh với Frasers Property Vietnam, phát triển các sản phẩm không gian công nghiệp gồm RBF (nhà xưởng xây sẵn), RBW (nhà kho xây sẵn) và BTS (nhà xưởng/nhà kho xây theo yêu cầu) đạt chuẩn LEED, hiện đơn vị đang triển khai 5 dự án với tổng diện tích 100 ha.

Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo mô hình holding, đồng thời là một sub-holding thuộc Tập đoàn GELEX, hoạt động chính của Công ty là thông qua các công ty con để phát triển, triển khai, quản lý các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bao gồm các lĩnh vực Bất động sản (Bất động sản khu công nghiệp, Bất động sản thương mại); Vật liệu xây dựng và Hạ tầng tiện ích (điện, nước sạch).

Lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận và doanh thu chính cho Công ty giai đoạn hiện nay và định hướng đến năm 2030 chủ yếu từ lĩnh vực Bất động sản và Vật liệu xây dựng. Trong đó, động lực tăng trưởng mới của Hạ tầng GELEX được xác định là Bất động sản thương mại và Khu công nghiệp.

Tiếp nối những thương vụ IPO đình đám như TCBS, VPBankS, Chứng khoán VPS hay Nông nghiệp Hòa Phát, Hạ tầng GELEX được xem là thương vụ IPO tiếp theo mà giới đầu tư đặc biệt chờ đón nhờ nền tảng tài sản quy mô lớn, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và dư địa thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Thị trường IPO Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới với một loạt các thương vụ chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, bán lẻ, nông nghiệp và công nghệ. Sự hồi sinh này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vĩ mô vững chắc, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng và quản lý tỷ giá hối đoái linh hoạt. Việc Việt Nam được xếp hạng là thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là cột mốc dự kiến ​​sẽ thu hút đáng kể nguồn vốn nước ngoài và củng cố sự lạc quan của nhà đầu tư.

Trọng tâm của sự chuyển đổi này là những cải cách quy định toàn diện nhằm hiện đại hóa thị trường vốn. Chính phủ đang tăng cường minh bạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tinh giản quy trình niêm yết để tạo ra một môi trường hiệu quả và thân thiện hơn với nhà đầu tư. Những động thái chiến lược này đang thúc đẩy dòng vốn chảy vào mạnh mẽ hơn và định vị Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi hấp dẫn nhất châu Á đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.