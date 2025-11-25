Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận IPO 100 triệu cổ phiếu

25-11-2025 - 19:30 PM | Thị trường chứng khoán

Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận IPO 100 triệu cổ phiếu

Theo kế hoạch, CTCP Hạ tầng GELEX sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai với giá khởi điểm 28.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 25/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX.

Theo kế hoạch, Hạ tầng GELEX sẽ phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng và tiến tới đưa cổ phiếu của Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE).

Nếu phát hành thành công, Hạ tầng GELEX dự kiến thu về 2.800 tỷ đồng. Vốn huy động được dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ cho Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện "Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương – Hoà Bình (Khu A) - Giai đoạn 1" và sử dụng cho mục đích tái cấu trúc tài chính Công ty.

Hạ tầng GELEX thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về đợt chào bán và đấu giá sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Thành lập năm 2016, Hạ tầng GELEX là công ty mẹ sở hữu vốn trực tiếp tại các công ty con sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản (bất động sản thương mại và bất động sản khu công nghiệp), vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích bao gồm: Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã chứng khoán: VGC – sàn HOSE), CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán: PXL – sàn UPCOM), CTCP Đầu tư Nước sạch Sông Đà (Mã chứng khoán: VCW – sàn UPCOM), Công ty TNHH FIH (Vietnam), Công ty Cổ phần Titan Hải Phòng. Ngoài ra, gần đây Hạ tầng GELEX đã nhận chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty TNHH Titan Corporation từ công ty mẹ GELEX. Titan Corp là công ty liên doanh với Frasers Property Vietnam, phát triển các sản phẩm không gian công nghiệp gồm RBF (nhà xưởng xây sẵn), RBW (nhà kho xây sẵn) và BTS (nhà xưởng/nhà kho xây theo yêu cầu) đạt chuẩn LEED, hiện đơn vị đang triển khai 5 dự án với tổng diện tích 100 ha.

Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo mô hình holding, đồng thời là một sub-holding thuộc Tập đoàn GELEX, hoạt động chính của Công ty là thông qua các công ty con để phát triển, triển khai, quản lý các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng, bao gồm các lĩnh vực Bất động sản (Bất động sản khu công nghiệp, Bất động sản thương mại); Vật liệu xây dựng và Hạ tầng tiện ích (điện, nước sạch).

Lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận và doanh thu chính cho Công ty giai đoạn hiện nay và định hướng đến năm 2030 chủ yếu từ lĩnh vực Bất động sản và Vật liệu xây dựng. Trong đó, động lực tăng trưởng mới của Hạ tầng GELEX được xác định là Bất động sản thương mại và Khu công nghiệp.

Tiếp nối những thương vụ IPO đình đám như TCBS, VPBankS, Chứng khoán VPS hay Nông nghiệp Hòa Phát, Hạ tầng GELEX được xem là thương vụ IPO tiếp theo mà giới đầu tư đặc biệt chờ đón nhờ nền tảng tài sản quy mô lớn, triển vọng tăng trưởng rõ ràng và dư địa thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Thị trường IPO Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới với một loạt các thương vụ chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, bán lẻ, nông nghiệp và công nghệ. Sự hồi sinh này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế vĩ mô vững chắc, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ nới lỏng và quản lý tỷ giá hối đoái linh hoạt. Việc Việt Nam được xếp hạng là thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026, là cột mốc dự kiến ​​sẽ thu hút đáng kể nguồn vốn nước ngoài và củng cố sự lạc quan của nhà đầu tư.

Trọng tâm của sự chuyển đổi này là những cải cách quy định toàn diện nhằm hiện đại hóa thị trường vốn. Chính phủ đang tăng cường minh bạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng và tinh giản quy trình niêm yết để tạo ra một môi trường hiệu quả và thân thiện hơn với nhà đầu tư. Những động thái chiến lược này đang thúc đẩy dòng vốn chảy vào mạnh mẽ hơn và định vị Việt Nam là một trong những thị trường mới nổi hấp dẫn nhất châu Á đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
ipo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?

Chuyện gì đang xảy ra với Vietjet Air của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo? Nổi bật

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam

CTCK cập nhật một số nội dung quan trọng trong tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam Nổi bật

Tỷ phú Việt 'bỏ túi' tỷ USD trong phiên chứng khoán đỏ lửa

Tỷ phú Việt 'bỏ túi' tỷ USD trong phiên chứng khoán đỏ lửa

18:12 , 25/11/2025
Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

Tự doanh CTCK bất ngờ "tung tiền" gom một cổ phiếu giảm mạnh trong phiên 25/11

17:21 , 25/11/2025
Dragon Capital tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 9%

Dragon Capital tăng sở hữu tại Tập đoàn Đất Xanh lên hơn 9%

17:09 , 25/11/2025
Nóng: Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động lãi suất 0%, ưu tiên làm nhà cung cấp thép cho VinFast, Vinhomes, VinSpeed

Nóng: Vingroup cho Pomina vay vốn lưu động lãi suất 0%, ưu tiên làm nhà cung cấp thép cho VinFast, Vinhomes, VinSpeed

16:47 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên