Hạ tầng Giao thông Đèo Cả chưa dùng hết vốn huy động từ chào bán cổ phiếu năm 2025

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (MCK: HHV, sàn HoSE) vừa có báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Công văn số 789/UBCK-QLCB của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 4/4/2025.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 6/5/2025, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã chào bán thành công 41,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 415 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả sẽ sử dụng số tiền trên vào các mục đích sau:

Sau khi trừ đi chi phí của đợt chào bán, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả thu ròng gần 414,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 8/5/2026, doanh nghiệp đã giải ngân tổng số tiền hơn 335,3 tỷ đồng, còn lại gần 79,5 tỷ đồng chưa được giải ngân. Số tiền giải ngân cụ thể như sau:

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ghi nhận doanh thu thuần gần 907 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, doanh thu hoạt động thu phí BOT đạt 656,5 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ lưu lượng phương tiện tăng trưởng tại các tuyến huyết mạch như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và hệ thống các trạm thu phí Hầm Đèo Cả, An Dân, Bắc Hải Vân,...

Ngoài ra, doanh thu hoạt động xây lắp đạt hơn 205,5 tỷ đồng, tăng 24,1%, chủ yếu đến từ các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp quý I/2026 của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đạt gần 513,5 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ nhờ tăng tỷ trọng doanh thu hoạt động thu phí BOT- lĩnh vực có biên lợi nhuận ổn định.

Trong kỳ, doanh nghiệp chỉ thu về gần 2,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 83,5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng từ 220,6 tỷ đồng lên hơn 279,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả báo lãi ròng quý I/2026 đạt hơn 217,3 tỷ đồng, tăng 25,7% so với quý I/2025.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng 561 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức hơn 41.313,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định hơn 27.355 tỷ đồng, chiếm 66,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 28.426 tỷ đồng, giảm 153,5 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 18.179 tỷ đồng, chiếm 64% tổng nợ.