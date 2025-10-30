Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ việc xử lý các kiến nghị, đề xuất của Tập đoàn Vingroup về: công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; về thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nằm trong Khu công nghiệp Vinhomes; mở rộng quỹ đất công nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng để triển khai các dự án mới; phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chung; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước phục vụ các dự án tại tại khu vực lô CN4, CN5; các thủ tục đầu tư về các dự án năng lượng và cảng biển; đảm bảo nguồn vật liệu san lấp.

Để các dự án bảo đảm tiến độ triển khai và hoạt động hiệu quả, thời gian qua, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý các đề xuất của nhà đầu tư, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục đầu tư.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ, phối hợp với nhà đầu tư, chủ động thực hiện xử lý các kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung huy động hệ thống chính trị để giải quyết các nội dung liên quan đến triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Theo đó, tiếp tục phát huy kết quả, cách làm thời gian qua, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng theo tiến độ đề xuất của nhà đầu tư; rà soát, nghiên cứu lựa chọn phương án ứng trước kinh phí bồi thường đảm bảo thực hiện thuận lợi và tuân thủ cơ sở pháp lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn thủ tục cấp phép, đảm bảo nguồn vật liệu thực hiện các dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp các sở, ngành đẩy nhanh các thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của nhà đầu tư, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Về mở rộng quỹ đất công nghiệp KKT Vũng Áng, Ban Quản lý KKT tỉnh chủ trì, phối hợp sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát, đề xuất phương án cụ thể, đặc biệt là báo cáo xử lý các dự án không triển khai tại KKT Vũng Áng.

Đối với Dự án Trung tâm Logistics Sơn Dương và Bến cảng quốc tế Sơn Dương, Văn phòng Tỉnh ủy rà soát, báo cáo để BTV Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến để thống nhất chủ trương, có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND phường Vũng Áng, phường Sông Trí rà soát, xử lý vướng mắc liên quan; UBND phường Vũng Áng khẩn trương giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà đầu tư, đảm bảo tiến độ bàn giao phần diện tích sạch khoảng 124 ha trước 30/12/2025.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh và Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh phối hợp với nhà đầu tư để đảm bảo cấp điện, cấp nước ổn định, đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy hoạt động, đồng thời rà soát nhu cầu, đấu nối hợp lý, tránh lãng phí đầu tư.

Công an tỉnh, các sở, ngành hỗ trợ các địa phương trong quản lý đất đai, hoạt động xây dựng khi triển khai các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương của tỉnh, cung cấp đầy đủ hồ sơ, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để cùng các cơ quan chức năng tháo gỡ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện các dự án.



