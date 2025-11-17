Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Tĩnh vào cuộc chống rửa tiền qua bất động sản

17-11-2025 - 15:07 PM | Bất động sản

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các chủ đầu tư, doanh nghiệp môi giới, sàn giao dịch tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và sàn giao dịch tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Nghị định 19/2023/NĐ-CP, Thông tư 09/2023/TT-NHNN và quy định liên quan.

Cụ thể, các đơn vị ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và hàng năm tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Việc nhận biết khách hàng cần được thực hiện đầy đủ các bước, bao gồm thu thập, cập nhật và xác minh thông tin; rà soát giao dịch, phân loại khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường với trường hợp rủi ro cao, phân công cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền.

Những tổ chức liên quan phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, báo cáo kết quả đánh giá và cập nhật thường xuyên, xây dựng quy trình quản lý rủi ro.

Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước các giao dịch đáng ngờ và các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên theo quy định.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền đến các chủ đầu tư, doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.


Thanh Phong

An ninh Tiền tệ

