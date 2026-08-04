HACOM Thái Hà – điểm đến công nghệ quen thuộc của giới trẻ Hà Nội

Từ những cửa hàng linh kiện đến showroom trải nghiệm

Khoảng hơn hai thập kỷ trước, việc mua một chiếc máy tính tại Hà Nội chủ yếu xoay quanh các cửa hàng chuyên bán linh kiện hoặc thiết bị riêng lẻ. Người dùng thường phải tự tìm hiểu cấu hình, lựa chọn từng linh kiện rồi mang đến các cửa hàng để lắp ráp. Trải nghiệm mua sắm khi đó tập trung vào sản phẩm nhiều hơn là dịch vụ.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi đáng kể. Laptop trở thành thiết bị phổ biến với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng; gaming PC, màn hình, thiết bị mạng, phụ kiện thông minh hay hệ sinh thái chơi game ngày càng đa dạng. Người dùng không chỉ cần một nơi bán sản phẩm mà còn mong muốn được trải nghiệm thực tế, được tư vấn trước khi quyết định và có dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng.

Sự thay đổi đó cũng khiến mô hình bán lẻ công nghệ tại Hà Nội chuyển dịch từ các cửa hàng truyền thống sang những showroom quy mô lớn, nơi khách hàng có thể tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm trong cùng một không gian.

HACOM đầu tư showroom theo hướng trải nghiệm toàn diện

Là doanh nghiệp công nghệ thành lập từ năm 2001, HACOM đã liên tục mở rộng hệ thống showroom nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường bán lẻ công nghệ. Thay vì phát triển theo mô hình cửa hàng chỉ tập trung vào giao dịch, doanh nghiệp đầu tư các showroom với quy mô lớn hơn, không gian mở và danh mục sản phẩm đa dạng để khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm trước khi đưa ra quyết định.

Showroom HACOM 284 Thái Hà là một trong những điểm bán tiêu biểu của hệ thống. Tọa lạc trên tuyến phố được xem là trung tâm kinh doanh công nghệ tại Hà Nội, showroom được quy hoạch theo từng khu vực chuyên biệt như laptop, PC, linh kiện, gaming gear, thiết bị mạng, màn hình, console và phụ kiện. Cách bố trí này giúp khách hàng dễ dàng so sánh nhiều sản phẩm cùng phân khúc, đồng thời rút ngắn thời gian tìm kiếm khi có nhu cầu mua sắm.

Nằm trên trục Thái Hà - Chùa Bộc, điểm khác biệt của mô hình showroom còn nằm ở việc kết hợp khu vực trưng bày với bộ phận kỹ thuật ngay tại chỗ. Người dùng có thể được tư vấn cấu hình, lắp ráp PC, nâng cấp linh kiện hoặc kiểm tra thiết bị trong cùng một địa điểm thay vì phải di chuyển qua nhiều cửa hàng. Đây cũng là hướng đầu tư mà HACOM theo đuổi nhằm tạo ra trải nghiệm mua sắm liền mạch từ khâu tư vấn đến dịch vụ sau bán hàng.

HACOM Thái Hà và sự thay đổi trong cách người Hà Nội mua sắm công nghệ

Trước đây, người mua thường đến cửa hàng với mục tiêu tìm một sản phẩm cụ thể, thì hiện nay nhiều khách hàng dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm, so sánh và tham khảo tư vấn trước khi quyết định. Đặc biệt với những sản phẩm có giá trị cao như laptop, PC hay màn hình, trải nghiệm thực tế ngày càng trở thành một phần quan trọng của quá trình mua sắm.

Tại HACOM Thái Hà, không gian trưng bày được thiết kế để khách hàng có thể tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm trong cùng một lần ghé thăm. Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn laptop phục vụ học tập; game thủ tìm hiểu các cấu hình PC và thiết bị ngoại vi; trong khi người làm sáng tạo nội dung hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các giải pháp phù hợp với nhu cầu làm việc chuyên biệt.

Việc quy tụ nhiều ngành hàng trong cùng một showroom cũng phản ánh xu hướng "one-stop shopping" đang ngày càng phổ biến trên thị trường bán lẻ công nghệ. Thay vì phải tìm kiếm ở nhiều địa điểm khác nhau, người dùng có thể hoàn thiện hệ sinh thái thiết bị từ máy tính, màn hình, thiết bị mạng đến phụ kiện chỉ trong một lần mua sắm.

Theo đại diện HACOM, showroom không chỉ là nơi bán sản phẩm mà còn là không gian để khách hàng trải nghiệm công nghệ, tiếp cận các giải pháp phù hợp và nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn. Sau 25 năm đồng hành cùng thị trường công nghệ Hà Nội, HACOM Thái Hà tiếp tục được định hướng như một điểm đến đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng người dùng công nghệ.

Về HACOM

Thành lập từ năm 2001 với tiền thân là Hanoi Computer, HACOM phát triển theo định hướng kết hợp bán lẻ công nghệ với các giải pháp chuyển đổi số dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục. Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống 22 showroom trên toàn quốc cùng nền tảng bán hàng trực tuyến, cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật.

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Trụ sở chính: 129–131 Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Hà Nội

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