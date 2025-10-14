HAGL chuyển đổi 300 tỷ đồng nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HAGL dự kiến sẽ chuyển đổi 300 tỷ đồng mà Hưng Thắng Lợi Gia Lai đang nợ thành vốn góp, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên mức 1.585 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc chuyển đổi nợ thành vốn góp tại Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Theo đó, Hưng Thắng Lợi Gia Lai có vốn điều lệ đang ở mức 1.285 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2025, doanh nghiệp này đang nợ HAGL hơn 822 tỷ đồng, trong đó gồm nợ gốc là 700 tỷ đồng, tiền lãi hơn 39,4 tỷ đồng, tiền mượn và cấn trừ công nợ gần 82,8 tỷ đồng, công nợ khác gần 164,6 triệu đồng.

HAGL dự kiến sẽ chuyển đổi 300 tỷ đồng tiền nợ thành vốn góp tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai, qua đó nâng vốn điều lệ của công ty con này lên mức 1.585 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị phần vốn góp của HAGL là hơn 1.569 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99%. Đồng thời, số nợ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại công ty mẹ sẽ giảm xuống còn gần 522,4 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai tiền thân là Công ty Cổ phần Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thành lập từ ngày 12/10/2016, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ trồng trọt.

Theo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất ngày 31/7/2025, bà Võ Thị Mỹ Hạnh- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của HAGL đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 25/9/2025, HAGL đã hoàn tất phân phối 210 triệu cổ phiếu cho 6 chủ nợ để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 10/2025.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ hoán đổi 12.000:1, tức 12.000 đồng tiền nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu HAG mới. Cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

HAGL cũng công bố danh sách các chủ nợ được phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành này. Trong đó, có 1 tổ chức là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt với khoản nợ 720,72 tỷ đồng, được phân phối 60,06 triệu cổ phiếu. Còn lại 5 chủ nợ là cá nhân với khoản nợ từ 60 tỷ đồng đến 599 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của HAGL tăng từ gần 10.574,7 tỷ đồng lên gần 12.674,7 tỷ đồng.


