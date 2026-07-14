Hai bước tiến, một chiến lược: MSR đang từng bước hiện thực hóa nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu

Nếu nhìn riêng lẻ, đây là hai sự kiện độc lập. Nhưng đặt cạnh nhau, chúng cho thấy một chiến lược nhất quán đang được hiện thực hóa: xây dựng MSR trở thành nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu, kết nối tài nguyên Việt Nam với chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp đang định hình tương lai như AI, bán dẫn, hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Hai bước tiến, một chiến lược dài hạn

Những bước đi gần đây cho thấy chiến lược phát triển của MSR đang được hiện thực hóa trên hai phương diện: củng cố nguồn tài nguyên dài hạn và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế.

Thông báo về tiềm năng bổ sung khoảng 115 triệu tấn tài nguyên tại khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm không đơn thuần là câu chuyện gia tăng trữ lượng. Quan trọng hơn, đây là cơ sở để kéo dài vòng đời khai thác và chế biến thêm khoảng 20–30 năm sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời nâng công suất oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn WO₃ mỗi năm.

Ngay sau đó, MSR tiếp tục công bố hợp tác dài hạn với GB Innovation. Thay vì chỉ xuất khẩu tinh quặng, nguồn khoáng sản được chuyển hóa thành các sản phẩm trung gian có giá trị gia tăng cao hơn, tạo đầu vào cho chuỗi sản xuất của nhiều ngành công nghệ tiên tiến.

Một mặt, MSR củng cố nguồn tài nguyên dài hạn tại Việt Nam. Mặt khác, doanh nghiệp mở rộng nguồn nguyên liệu và mạng lưới đối tác quốc tế. Hai mảnh ghép này đang từng bước hoàn thiện chiến lược xây dựng nền tảng vật liệu chiến lược có khả năng phục vụ thị trường toàn cầu trong nhiều thập kỷ.

Từ tài nguyên Việt Nam đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Điểm đáng chú ý là cả hai bước tiến đều phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng vật liệu chiến lược.

Ở trong nước, những tiến triển pháp lý đối với khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm mở ra cơ sở để MSR tiếp tục triển khai các chương trình thăm dò, đánh giá tài nguyên và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Định hướng này cũng phù hợp với chủ trương phát triển ngành khoáng sản theo hướng khai thác gắn với chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.

Ở cấp độ quốc tế, việc GB Innovation lựa chọn MSR làm đối tác chế biến cho thấy năng lực chế biến của doanh nghiệp đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu tinh quặng, nguồn khoáng sản được chuyển hóa thành các sản phẩm trung gian có giá trị gia tăng cao hơn trước khi phục vụ các ngành công nghệ tiên tiến.

Hai diễn biến này phản ánh cùng một xu hướng: nguồn lực khoáng sản của Việt Nam đang ngày càng được kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị vật liệu chiến lược toàn cầu.

Nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu đang dần thành hình

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2026, MSR hiện sở hữu một trong những nền tảng vonfram tích hợp quy mô lớn ngoài Trung Quốc, với chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khai thác, chế biến đến các sản phẩm hóa chất vonfram phục vụ ngành bán dẫn, quốc phòng, năng lượng và nhiều lĩnh vực công nghệ cao đang được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư AI.

Doanh nghiệp chiếm khoảng 21% nguồn cung vonfram ngoài Trung Quốc và đã đầu tư hơn 700 triệu USD vào hệ thống khai thác và chế biến, tạo nên rào cản gia nhập đáng kể.

Khi kết hợp nguồn tài nguyên có vòng đời dài tại Việt Nam, năng lực chế biến đã được đầu tư và vận hành hơn một thập kỷ cùng mạng lưới hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, MSR đang từng bước hoàn thiện mô hình nền tảng vật liệu chiến lược toàn cầu. Giá trị của doanh nghiệp vì vậy không còn chỉ đến từ hoạt động khai thác, mà ngày càng được tạo ra từ khả năng kết nối tài nguyên, chế biến sâu và phục vụ chuỗi cung ứng của các ngành công nghệ cao trên toàn thế giới.

Đối với Masan Group (HOSE: MSN), hiện sở hữu khoảng 93% vốn tại MSR, việc hiện thực hóa chiến lược này không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng của một công ty thành viên mà còn củng cố chất lượng lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn. Khi nền tảng tiêu dùng tiếp tục tạo động lực tăng trưởng, còn MSR từng bước mở rộng năng lực tạo dòng tiền từ nền tảng vật liệu chiến lược, hai động lực này sẽ cùng củng cố giá trị dài hạn cho MSN.