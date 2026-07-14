Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý cùng 2 chủ tiệm vàng lớn tại TP.HCM

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP.HCM lần theo các mắt xích, làm rõ vai trò của từng đối tượng và củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm:

Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý.

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.

Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, còn gọi là PNJ-LAB.

Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm bị can liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, sau đó tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương.

Sau khi khách hàng đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp chung để báo giá, đặt hàng và nhận hàng. Kim cương được chào bán với mức giá thường rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá bán trên thị trường Việt Nam.

Nhóm khách hàng được các đối tượng nhắm đến chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc mới thành lập, đang có nhu cầu mở rộng thị trường và nguồn hàng.

Giấu kim cương trong giày dép, quần áo

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng vận chuyển cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo, sau đó đưa qua đường hàng không vào Việt Nam.

Nhóm này nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc nhưng không thực hiện kê khai hải quan.

Sau khi kim cương được đưa về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông trực tiếp lập các nhóm WhatsApp, thông báo số lượng hàng, thời gian nhận và thông tin khách hàng cần giao.

Hàng hóa đã được phân loại cụ thể theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập để giao đến người mua.

Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam được cung cấp phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Những vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa và lịch trình di chuyển đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành.

Theo cơ quan công an, toàn bộ quá trình từ chào bán, nhận hàng đến thanh toán được tổ chức theo một quy trình khép kín. Đầu mối chỉ huy trung tâm là các đối tượng người Ấn Độ tại Hồng Kông.

Các mắt xích trong đường dây hoạt động độc lập, theo một chiều. Việc trao đổi, mua bán được thực hiện qua WhatsApp, Viber và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Khi giao hàng, nhận tiền, các đối tượng sử dụng quy ước bằng “số seri trên tờ tiền USD” để nhận diện lẫn nhau.

Cơ quan điều tra cho biết, phương thức hoạt động trên gây nhiều khó khăn cho việc thu thập, đánh giá tài liệu, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền cũng như truy vết và thu hồi hàng hóa buôn lậu.

Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ và khởi tố các bị can theo quy định pháp luật.