Hai "cá mập" tổng quy mô 27.000 tỷ có thể gom mạnh cổ phiếu FPT , ngược chiều bán bớt mã nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 14/3 tới đây, MarketVector và STOXX sẽ chính thức công bố kết quả danh mục thành phần của chỉ số Vietnam Local Index và STOXX Vietnam Total Market Liquid. Danh mục có hiệu lực vào ngày 23/03/2026.

Đây là 2 bộ chỉ số đang được mô phỏng bởi quỹ VanEck Vietnam ETF (tổng quy mô 658 triệu USD) và quỹ Xtrackers Vietnam Swap (tổng quy mô 395 triệu USD).

Trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán ACB đã đưa ra một số thay đổi của bộ chỉ số trong đợt công bố lần này so với danh mục được công bố lần gần nhất.

Cụ thể, trong kỳ công bố quý 1/2026, chỉ số Vietnam Local Index dự kiến sẽ thêm mới VPL vào rổ thành phần do đạt các tiêu chí bộ lọc. Trong khi đó, chỉ số STOXX Vietnam Total Market Liquid dự kiến loại cổ phiếu DCM và HSG do vi phạm điều kiện giá trị giao dịch bình quân tương đối, không đạt top 90% giá trị giao dịch bình quân ngày của toàn bộ danh mục Vietnam Total Market.

Về mặt tỷ trọng, ACBS dự phóng cổ phiếu VIC giảm tỷ trọng đáng kể nhất, do tỷ trọng hiện tại trong danh mục quỹ đã vượt quá giới hạn tỷ trọng nên cần giảm về ngưỡng giới hạn tỷ trọng.

Về mặt cơ cấu danh mục của các quỹ ETF liên quan, hai quỹ Vaneck Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam Swap sẽ thực hiện cơ cấu theo bộ chỉ số mới, quá trình cơ cấu hoàn thành trước ngày 23/03/2026. Theo ACBS ước tính, quỹ Vaneck Vietnam ETF dự kiến mua bán khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng, trong khi quỹ Xtrackers dự kiến giao dịch 4,1 nghìn tỷ đồng. Cổ phiếu VIC bị bán ròng mạnh ở cả 2 quỹ, do giảm tỷ trọng về mức tỷ trọng giới hạn cho một cổ phiếu đơn lẻ, ước tính tổng giá trị bán ròng VIC khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng.

Ngược lại, FPT dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị ước tính khoảng 507 tỷ đồng.

Trong các cổ phiếu được mua bán trong kỳ cơ cấu lần này, nổi bật đáng lưu ý là VPL với khối lượng giao dịch hàng ngày 629 triệu cổ phiếu, quỹ VanEck mất khoảng 7,8 phiên để hoàn tất việc mua thêm VPL. Ngoài ra, hầu hết các cổ phiếu dự kiến được mua bán trong 1 phiên, ngoại trừ SBT (2,2 phiên) và FTS (1,3 phiên).