Hai cảng biển Việt Nam vượt qua nhiều 'ông lớn' thế giới

Ngân hàng thế giới và S&P Global Market Intelligence vừa công bố Chỉ số hiệu suất cảng container (CPPI) năm 2025, đánh giá hoạt động của 400 cảng container trên toàn thế giới.

Theo bảng xếp hạng, cụm cảng Cái Mép đứng thứ 11 thế giới với 122 điểm, trong khi cảng biển Hải Phòng xếp thứ 13 cũng với số điểm tương tự. Đây là năm thứ hai liên tiếp các cảng biển của Việt Nam duy trì vị trí cao trong nhóm cảng container hoạt động hiệu quả nhất toàn cầu.

Cái Mép giữ vị trí thứ 11, trong khi Hải Phòng xếp thứ 13 trong chỉ số hiệu suất cảng container toàn cầu 2025. Nguồn: Bloombergbusinessweek.

Trong nhóm 20 cảng dẫn đầu thế giới, Cái Mép và Hải Phòng chỉ đứng sau một số trung tâm hàng hải lớn như Phúc Châu, Đại Liên, Ninh Ba, Hong Kong (Trung Quốc), Salalah (Oman) hay Kobe (Nhật Bản). Đáng chú ý, hai cảng biển của Việt Nam đã vượt qua nhiều cảng lớn trong khu vực và trên thế giới như Tanjung Pelepas của Malaysia, Kaohsiung của Đài Loan (Trung Quốc) hay Port Said của Ai Cập.

Cùng với sự cải thiện về thứ hạng quốc tế, hoạt động khai thác cảng biển trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Theo thống kê của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, trong 5 tháng đầu năm nay, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng đạt hơn 50 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng container đạt hơn 36,9 triệu TEU, tăng tương đương 8%.

Lượng phương tiện ra vào cảng cũng tăng trưởng ổn định. Trong 5 tháng đầu năm, tổng số lượt tàu thuyền qua hệ thống cảng biển Hải Phòng đạt 17.162 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số lượt tàu biển đạt 7.493 lượt, tăng 2%.

Cảng Hải Phòng. Ảnh: Lộc Liên.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam , tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa trong 5 tháng đầu năm ước đạt hơn 546 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Riêng sản lượng container đạt hơn 15 triệu TEU, tăng 14%.

Dù thị trường vận tải biển quốc tế vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, đặc biệt là những tác động từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông khiến chi phí nhiên liệu và vận tải gia tăng, nhiều doanh nghiệp cảng biển vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan.

Cảng Cái Mép. Ảnh: SNP.

Ở góc độ doanh nghiệp hàng hải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I vừa qua đạt hơn 6.610 tỷ đồng, tăng trên 76% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 860 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2025.

Công ty CP Cảng Hải Phòng đạt doanh thu thuần hợp nhất gần 745 tỷ đồng trong quý I, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng tới 90%, chủ yếu nhờ doanh thu từ hoạt động khai thác cảng tăng mạnh.

Đà tăng trưởng về sản lượng, hiệu quả khai thác và kết quả kinh doanh đang tạo nền tảng thuận lợi để hệ thống cảng biển Việt Nam tiếp tục bứt phá trong thời gian tới. Việc liên tục cải thiện thứ hạng trên các bảng xếp hạng quốc tế không chỉ khẳng định năng lực của ngành cảng biển mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu...