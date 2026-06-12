Tập đoàn Trung Quốc đề xuất ứng vốn đầu tư hạ tầng đô thị cho TP.HCM

Tại lễ ký kết hợp tác lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giao thông và xây dựng với Sở Xây dựng TP.HCM sáng 12/6, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) cho biết, sẵn sàng nghiên cứu phương án ứng vốn triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm.

Ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, cho biết TP.HCM là thị trường có tiềm năng rất lớn, với nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng cao. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tham gia và đóng góp của doanh nghiệp đối với các dự án phát triển đô thị của TP.HCM.

Lãnh đạo Tập đoàn này nhấn mạnh nguyên tắc hoạt động "3 không", gồm: không phân chia gói thầu, không chuyển giao gói thầu và không mượn danh gói thầu.

Ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương.

Theo đó, doanh nghiệp cam kết triển khai dự án bằng nguồn lực của chính mình, từ nhân sự, tài chính đến máy móc, thiết bị, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Một trong những nội dung được phía doanh nghiệp Trung Quốc đặc biệt đề cập là mô hình nhất thể hóa. Theo đề xuất này, đơn vị tham gia dự án sẽ đồng thời đảm nhận vai trò nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị quản lý, bảo trì công trình sau khi hoàn thành.

Lý giải vì sao đề xuất mô hình này, đại diện Thái Bình Dương cho rằng việc trực tiếp thực hiện toàn bộ quá trình từ đầu tư, xây dựng đến vận hành, bảo dưỡng dự án sẽ tạo động lực để nâng cao chất lượng công trình ngay từ đầu, qua đó giảm chi phí duy tu, bảo trì trong tương lai. Theo doanh nghiệp, mô hình này cũng giúp tăng tính chủ động trong kiểm soát tiến độ và chất lượng dự án.

Về nguồn lực tài chính, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết sẵn sàng nghiên cứu phương án ứng vốn triển khai dự án, trong trường hợp TP.HCM gặp khó khăn về nguồn vốn.

Doanh nghiệp đề xuất cơ chế hoàn trả theo lộ trình, với mức lãi suất từ 2,75 - 5,5%/năm, và khẳng định sẽ không tính thêm tỷ suất lợi nhuận hay các khoản chi phí khác ngoài mức lãi suất nêu trên.

Theo biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo, phát triển nhân lực; chuyển giao công nghệ về hạ tầng giao thông.

Bên cạnh các đề xuất về đầu tư và tài chính, phía doanh nghiệp Trung Quốc nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng công trình và lợi ích cộng đồng làm mục tiêu. Các dự án tham gia tại TP.HCM được kỳ vọng sẽ trở thành những "công trình của lương tâm, công trình của danh dự và công trình cho mai sau".

Theo nội dung ký kết giữa Sở Xây dựng TP.HCM và doanh nghiệp Trung Quốc, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ. Đồng thời trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư để nghiên cứu, đề xuất các dự án phù hợp.

Biên bản ghi nhớ cũng xác định việc hợp tác phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư, phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM, không làm phát sinh bất kỳ cam kết hay nghĩa vụ nào về việc lựa chọn nhà đầu tư, hoặc nhà thầu thực hiện các dự án.

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục liên quan, để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nghiên cứu khả năng tham gia các dự án tại TP.HCM, theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết phối hợp nghiên cứu quy hoạch, đề xuất các giải pháp kỹ thuật - công nghệ, nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như phương án huy động nguồn lực tài chính cho từng dự án cụ thể.

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương tin tưởng vào khả năng tham gia và đóng góp với các dự án phát triển đô thị của TP.HCM.

Đặc biệt, tập đoàn này cho biết sẽ ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ trong nước nếu đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ. Đồng thời cam kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình triển khai các dự án.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.