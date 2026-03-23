Hai cổ phiếu Bluechips bị khối ngoại “xả” gần 700 tỷ trong ngày VN-Index lao dốc

23-03-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 430 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Chuỗi giảm sâu của thị trường chứng khoán Việt Nam chưa dừng lại. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy chỉ số chính giao dịch ảm đạm. Đóng cửa phiên 23/3, VN-Index giảm gần 57 điểm xuống vùng 1.591 điểm (-3,44%). Giá trị khớp lệnh trên HOSE vẫn ở mức thấp, đạt khoảng 26.000 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 430 tỷ đồng﻿ trên toàn thị trường. Cụ thể:

﻿Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 513 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MSN với giá trị khoảng 204 tỷ đồng. Xếp sau là VNM được mua ròng 152 tỷ đồng, VCK (+124 tỷ đồng), FPT (+112 tỷ đồng) và TCX (+93 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng trên HoSE tập trung mạnh nhất tại MWG với giá trị khoảng 421 tỷ, theo sau là HDB (-253 tỷ đồng). Các mã khác cũng bị "xả" trên trăm tỷ bao gồm: VHM (-185 tỷ đồng), VIC (-155 tỷ đồng) và STB (-105 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 88 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại PVS với giá trị khoảng 42 tỷ. Xếp tiếp theo là IDC và CEO cùng được rót ròng 19 tỷ; khối ngoại cũng mua mua ròng SHS hơn 10 tỷ đồng và MBS khoảng 6 tỷ đồng.

Ở chiều bán, khối ngoại bán ròng mạnh nhất cổ phiếu VFS với giá trị khoảng 4 tỷ đồng. Theo sau là HUT (-2,9 tỷ đồng), LAS (-2 tỷ đồng), MST (-1 tỷ đồng) và NTP (-1 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại HNG với giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Đứng sau là ABI và GCF cùng đạt 1 tỷ đồng, tiếp đến là TV1 với 0,1 tỷ đồng và DDV với 0,1 tỷ đồng.

Ngược lại, cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất trên UPCoM là ACV với giá trị khoảng 11 tỷ đồng. Xếp sau là F88 (-1 tỷ đồng), TIN (-0,9 tỷ đồng), VEA (-0,7 tỷ đồng) và HC3 (-0,6 tỷ đồng).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng (Nguồn: Vietcap)

Dương Ngọc

3 tháng từ khi vung tiền mua cổ phiếu quỹ giá 81.000 đồng/cp, MWG rơi xuống mức thấp nhất trong nửa năm

Công ty có quan hệ mật thiết với ONUS và HanaGold: Vốn mỏng, lợi nhuận cả năm chỉ vài tỷ nhưng ôm tham vọng làm sàn tài sản số

Công ty 'cháu' của Hóa chất Đức Giang thông báo bầu thay thế 4 thành viên HĐQT

Công ty hạt nhân Tập đoàn TTC đăng ký bán ra hơn 43 triệu cổ phiếu SBT

Nhà đầu tư vàng “mắc kẹt” không rút được tiền, HanaGold ra thông báo khẩn

Cựu cán bộ trường đại học chiếm đoạt 11 tỷ đồng của cháu họ rồi 'nướng' vào sàn Forex

