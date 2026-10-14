Hai cổ phiếu "hot" bị khối ngoại xả hơn 300 tỷ trong phiên 14/10

Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường khiến VN-Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Chỉ số đóng cửa phiên 14/10 giảm 15 điểm tại 1.704 điểm với thanh khoản trên HoSE đạt gần 14.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 782 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 772 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MBB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 100 tỷ đồng. Theo sau, STB và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 44 và 29 tỷ đồng.

(Nguồn: Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 153 tỷ đồng. Theo sau là VHM và bị bán ròng 152 và FRT bị bán 94 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NVB xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, PPE.

(Nguồn: Vietcap)