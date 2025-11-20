Hai cổ phiếu ngân hàng bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh trong phiên 20/11

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản tăng, thị trường giao dịch chậm lại trong phiên 20/11. Áp lực vẫn gia tăng ở nhiều mã, song chỉ số chính đã phục hồi tốt trở lại trong phiên chiều với lực cầu cải thiện. Đóng cửa, VN-Index tăng 6,99 điểm (+0,42%) lên mức 1.655,99 điểm. ﻿Điểm sáng tới từ giao dịch khối ngoại khi nhóm NĐT nước ngoài trở lại mua ròng 244 tỷ đồng sau 11 phiên "xả hàng" liên tiếp trước đó.

Tự doanh CTCK tiếp tục bán ròng 48 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại EIB với giá trị -72 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-32 tỷ), MWG (-27 tỷ), OCB (-21 tỷ) và FPT (-9 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như MSN (-9 tỷ), VIC (-8 tỷ), LPB (-7 tỷ), HDB (-5 tỷ) và VPB (-4 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, DGC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 87 tỷ đồng. Theo sau là CII (32 tỷ), HHS (30 tỷ), POW (13 tỷ), GAS (6 tỷ), VHM (5 tỷ), HPG (5 tỷ), TCB (3 tỷ), PNJ (2 tỷ) và DGW (2 tỷ đồng).