Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai cổ phiếu nhà tỷ phú đồng loạt bị tự doanh CTCK "xả" mạnh trong phiên cuối tuần

28-11-2025 - 18:37 PM | Thị trường chứng khoán

Hai cổ phiếu nhà tỷ phú đồng loạt bị tự doanh CTCK "xả" mạnh trong phiên cuối tuần

Tự doanh CTCK bán ròng 360 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 28/11 mở cửa phiên sáng với diễn biến lình xình quanh mốc tham chiếu, tuy nhiên ở phần lớn thời gian giao dịch trong phiên, chỉ số vận động trong sắc xanh. Kết phiên, VN-Index tăng 6,67 điểm lên mức 1.690,99 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng 343 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 360 tỷ đồng trên HOSE.

Hai cổ phiếu nhà tỷ phú đồng loạt bị tự doanh CTCK "xả" mạnh trong phiên cuối tuần- Ảnh 1.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VHM với giá trị -59 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (-59 tỷ), HPG (-45 tỷ), VNM (-41 tỷ) và E1VFVN30 (-32 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-26 tỷ), VIC (-25 tỷ), TCB (-21 tỷ), LPB (-15 tỷ) và FRT (-14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu GMD được mua ròng mạnh nhất với giá trị 22 tỷ đồng. Theo sau là STB (15 tỷ), TCH (2 tỷ), NAB (2 tỷ), HSG (2 tỷ), KBC (1 tỷ), VHC (1 tỷ), GEE (1 tỷ), DXG (0 tỷ) và HCM (0 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin

HOSE công bố 65 mã cổ phiếu bị cắt margin Nổi bật

Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi

Tổng Giám đốc MWG: Bách Hóa Xanh lãi không dưới 600 tỷ năm 2025, mục tiêu xoá lỗ luỹ kế là thách thức nhưng khả thi Nổi bật

Doanh nghiệp Việt đầu tiên vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng

Doanh nghiệp Việt đầu tiên vốn hóa vượt 1 triệu tỷ đồng

18:03 , 28/11/2025
Nhóm CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 80% vốn tại Năm Bảy Bảy

Nhóm CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 80% vốn tại Năm Bảy Bảy

18:01 , 28/11/2025
HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

HDBank huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

17:59 , 28/11/2025
VN-Index lên sát 1.700 điểm, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào tốp 98 người giàu nhất thế giới

VN-Index lên sát 1.700 điểm, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào tốp 98 người giàu nhất thế giới

16:55 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên