Hai cổ phiếu nhà tỷ phú đồng loạt bị tự doanh CTCK "xả" mạnh trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần 28/11 mở cửa phiên sáng với diễn biến lình xình quanh mốc tham chiếu, tuy nhiên ở phần lớn thời gian giao dịch trong phiên, chỉ số vận động trong sắc xanh. Kết phiên, VN-Index tăng 6,67 điểm lên mức 1.690,99 điểm. Giao dịch khối ngoại trở thành điểm cộng khi mua ròng 343 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 360 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VHM với giá trị -59 tỷ đồng, tiếp theo là HDB (-59 tỷ), HPG (-45 tỷ), VNM (-41 tỷ) và E1VFVN30 (-32 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như FPT (-26 tỷ), VIC (-25 tỷ), TCB (-21 tỷ), LPB (-15 tỷ) và FRT (-14 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, cổ phiếu GMD được mua ròng mạnh nhất với giá trị 22 tỷ đồng. Theo sau là STB (15 tỷ), TCH (2 tỷ), NAB (2 tỷ), HSG (2 tỷ), KBC (1 tỷ), VHC (1 tỷ), GEE (1 tỷ), DXG (0 tỷ) và HCM (0 tỷ đồng).