Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An

04-10-2025 - 09:32 AM | Thị trường

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ 1,5 tấn mỡ động vật bẩn, không rõ nguồn gốc, vứt la liệt dưới nền nhà nhếch nhác tại một cơ sở chế biến ở Quỳnh Lưu.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương, Chi cục QLTT về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm về an toàn thực phẩm, ổn định tình hình thị trường địa phương nhất là trong thời điểm thiên tai, mưa bão và trong những tháng cuối năm 2025; với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị cao nhất, Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương xã Quỳnh Lưu phát hiện vụ việc lớn, có tính chất điển hình, với tang vật vi phạm 1,5 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An- Ảnh 1.

Rùng mình hình ảnh mỡ bẩn vứt la liệt dưới sàn nhà nhếch nhác. Nguồn: QLTT tỉnh Nghệ An

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An- Ảnh 2.

Nhiều xô, thùng chứa mỡ động vật đã đổi màu, đen ngòm và cáu bẩn. Ảnh: Báo Thanh niên. Nhiều xô, thùng chứa mỡ động vật đã đổi màu, đen ngòm và cáu bẩn. Ảnh: Báo Thanh niên.

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An- Ảnh 3.

Ảnh: Báo Thanh niên.

Theo đó, vào chiều ngày 2/10, Đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm UBND xã Quỳnh Lưu, Công an xã Quỳnh Lưu và Đội QLTT số 4 đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mỡ động vật do bà Bùi Thị Vịnh (sinh năm 1966) làm chủ, có địa chỉ tại thôn Hồng Nguyên, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại thời điểm kiểm tra cơ sở có 1,5 tấn sản phẩm động vật (bao gồm 500kg mỡ động vật chưa qua chế biến, 700kg mỡ thành phẩm và 300kg chất xơ từ quá trình chế biến mỡ động vật …).

Hãi hùng cảnh mỡ động vật bẩn chất đống dưới nền nhà nhếch nhác, chuẩn bị chế biến tuồn ra thị trường ở Nghệ An- Ảnh 4.

Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra tại Cơ sở. Nguồn: QLTT tỉnh Nghệ An

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp để tiến hành xử lý tiêu hủy hàng hóa vi phạm và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 4 tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên, tăng cường công tác phối hợp liên ngành, chú trọng kiểm tra các mặt hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cận cảnh kho thực phẩm bẩn lên tới 25 tấn sắp bán ra thị trường

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn

Không phải Nga hay Mỹ, đây mới là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam: Nhập khẩu hơn 7 triệu tấn kể từ đầu năm, giá rẻ hấp dẫn Nổi bật

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn

Một mặt hàng của Việt Nam lập kỷ lục thu về gần 7 tỷ USD, hơn 80 quốc gia ồ ạt chốt đơn Nổi bật

Loạt giải pháp, ứng dụng, hệ sinh thái được vinh danh trong Consumer Finance Awards tại Better Choice Awards 2025

Loạt giải pháp, ứng dụng, hệ sinh thái được vinh danh trong Consumer Finance Awards tại Better Choice Awards 2025

09:16 , 04/10/2025
Loạt sản phẩm được vinh danh trong KOC Better List tại Better Choice Awards 2025

Loạt sản phẩm được vinh danh trong KOC Better List tại Better Choice Awards 2025

09:13 , 04/10/2025
Samsung là thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất tại Better Choice Awards 2025

Samsung là thương hiệu công nghệ được yêu thích nhất tại Better Choice Awards 2025

09:12 , 04/10/2025
Loạt thực phẩm chức năng của Hoàng Hường từng bị phạt vì quảng cáo sai sự thật

Loạt thực phẩm chức năng của Hoàng Hường từng bị phạt vì quảng cáo sai sự thật

09:12 , 04/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên