Hai kiểu người sẽ bị AI đào thải khỏi thị trường lao động

Những người quản lý chỉ biết điều phối con người

Trong suốt nhiều thập kỷ, nấc thang sự nghiệp của một nhân viên văn phòng thường đi theo một lộ trình định sẵn: làm chuyên môn giỏi, sau đó được thăng chức lên làm quản lý. Tại đây, họ dần rời xa các công việc thực thi để tập trung vào điều hành, hội họp và đánh giá con người. Tuy nhiên, Brian Chesky, CEO của Airbnb, vừa dội một gáo nước lạnh vào quan điểm quản trị truyền thống này.

Trong buổi chia sẻ mới nhất trên podcast Invest Like The Best , Chesky khẳng định rằng kỷ nguyên AI sẽ không có chỗ cho những người quản lý con người thuần túy. Đây là những người mà công việc chính hàng ngày chỉ xoay quanh việc tổ chức các cuộc họp 1-1, đóng vai trò như bác sĩ tâm lý cho nhân viên hoặc đơn giản là một mắt xích điều phối thông tin từ trên xuống dưới mà không trực tiếp chạm tay vào sản phẩm.

Chesky nhận định: "Tôi không thấy giá trị của những người chỉ quản lý con người trong tương lai. AI sẽ thay đổi cấu trúc doanh nghiệp mạnh mẽ đến mức mọi nhà lãnh đạo đều phải trở thành một quản lý lai".

Thuật ngữ Manager IC (Người đóng góp cá nhân) đang trở thành từ khóa mới trong giới công nghệ Thung lũng Silicon. Nó ám chỉ một thế hệ lãnh đạo mới: họ vừa có khả năng quản trị đội ngũ, vừa có năng lực chuyên môn để trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hoặc sáng tạo.

Lý giải cho điều này, CEO Airbnb cho rằng khi AI có khả năng tự động hóa các báo cáo, lịch trình và các tác vụ hành chính, giá trị còn lại của một người sếp nằm ở khả năng thực chiến. Khi một người quản lý không hiểu sâu về mã nguồn, về bản vẽ thiết kế hay về cấu trúc sản phẩm sẽ không thể đưa ra các quyết định chuẩn xác khi phối hợp cùng AI.

Chesky đã lấy Jony Ive, huyền thoại thiết kế của Apple, làm kim chỉ nam. Ive không chỉ lãnh đạo một trong những đội ngũ sáng tạo nhất thế giới mà ông còn là người trực tiếp cầm bút vẽ, hiểu tận cùng về vật liệu và công nghệ chế tác. Đó chính là kiểu lãnh đạo mà tương lai đòi hỏi: Quản lý nhân viên thông qua công việc, thay vì quản lý con người một cách tách biệt.

Lời cảnh báo của Chesky không phải là một dự cảm mơ hồ. Nó dựa trên thực tế mà các ông lớn công nghệ khác cũng đang ráo riết chuẩn bị. Dario Amodei, CEO của Anthropic (đối thủ nặng ký của OpenAI), từng đưa ra một dự báo gây sốc: AI có khả năng làm gián đoạn tới 50% các công việc văn phòng ở cấp độ khởi đầu chỉ trong vài năm tới.

Thậm chí, Mustafa Suleyman, người đứng đầu bộ phận AI của Microsoft, còn đưa ra một lộ trình khắc nghiệt hơn. Ông ước tính phần lớn các công việc chuyên môn có thể bị AI thay thế hoặc biến đổi hoàn toàn trong vòng 12 đến 18 tháng. Trong một môi trường mà tốc độ thay đổi tính bằng tháng, những cấu trúc quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian sẽ trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Tại Airbnb, AI không chỉ là công cụ để viết email hay tóm tắt cuộc họp. Chesky cho biết công nghệ này đã trở thành trục xương sống giúp công ty trị giá hơn 84 tỷ USD này vận hành tinh gọn hơn, đưa ra các quyết định cá nhân hóa cho người dùng với tốc độ mà con người không thể theo kịp. "AI là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với Airbnb" ông nhấn mạnh.

Người không chịu học và thay đổi có thể bị bỏ lại trong kỷ nguyên AI

Một trong những tranh luận sôi nổi nhất hiện nay là: Liệu AI có cướp đi công việc của chúng ta?

Jensen Huang, kiến trúc sư đứng sau sự trỗi dậy thần kỳ của Nvidia, đã đưa ra một câu trả lời được coi là kinh điển: "AI không cướp việc của bạn. Chính người biết sử dụng AI mới là người lấy đi vị trí đó".

Tại hội nghị Milken Institute 2025, Huang nhấn mạnh rằng không có bất kỳ ngành nghề nào được miễn nhiễm trước làn sóng này. Từ một kỹ sư phần mềm đến một nhà phân tích tài chính, nếu họ từ chối tích hợp công nghệ vào quy trình làm việc, họ sẽ tự biến mình thành những di sản lỗi thời.

Điều này tạo ra một áp lực lớn lên nhóm nhân viên cứng nhắc, kiểu người thứ hai mà Chesky cảnh báo sẽ không thể tồn tại. Trong kỷ nguyên mới, tư duy phát triển không còn là một câu khẩu hiệu treo trên tường văn phòng, mà nó là kỹ năng sinh tồn. Một biên tập viên biết dùng AI để tối ưu hóa từ khóa và kiểm chứng dữ liệu sẽ hiệu quả gấp nhiều lần một biên tập viên truyền thống. Một kiến trúc sư biết dùng AI tạo sinh để mô phỏng không gian sẽ vượt xa những người chỉ bám trụ vào các bản vẽ thủ công.

Nhiều người từng tin rằng nghệ thuật và sáng tạo là pháo đài cuối cùng của con người mà AI không thể xâm chiếm. Thế nhưng, Ted Sarandos - đồng CEO của Netflix, đã mang đến một góc nhìn thực tế hơn.

Ông thừa nhận AI sẽ tác động mạnh mẽ đến Hollywood và ngành giải trí. Tuy nhiên, Sarandos tin rằng AI không thể thay thế một kịch bản xuất sắc hay một màn trình diễn chạm đến cảm xúc của khán giả. "AI không viết được kịch bản hay hơn một biên kịch tài năng" ông nói. Nhưng ông cũng không quên bổ sung: "Một nhà sáng tạo biết cách cộng tác cùng AI sẽ có lợi thế cạnh tranh khủng khiếp".

Điều này tái khẳng định quan điểm của Chesky: Công nghệ chỉ là công cụ để phóng đại năng lực của con người. Vấn đề không phải là bạn sở hữu bao nhiêu công cụ, mà là bạn có đủ linh hoạt để biến chúng thành cánh tay nối dài của mình hay không.

Bức tranh mà Brian Chesky và các nhà lãnh đạo công nghệ vẽ ra không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi, mà là một lời mời gọi tiến hóa. Kỷ nguyên AI không triệt tiêu giá trị của con người, nó chỉ triệt tiêu những vai trò trung gian không tạo ra giá trị thặng dư trực tiếp.

Sự sống sót trong kỷ nguyên AI không dành cho những người giỏi nhất hay mạnh nhất, mà dành cho những người nhạy bén nhất với sự thay đổi.

*Nguồn: Fortune