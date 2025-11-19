Hai nhạc sĩ nổi tiếng là Thiếu tướng, từng làm hiệu trưởng trường quân đội

Nhạc sĩ An Thuyên

Nhạc sĩ An Thuyên (1949-2015) sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, vùng quê giàu truyền thống văn hóa nghệ thuật. Gia đình ông vốn là gánh hát nên ngay từ nhỏ ông đã bén duyên với nghệ thuật. Năm 11 tuổi, ông biết thổi sáo, kéo nhị và theo đoàn của gia đình đi lưu diễn khắp nơi. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tiên.

Ông theo học tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Tốt nghiệp, ông về làm việc tại Phòng Văn nghệ của Ty Văn hóa Nghệ An. Năm 1975, ông nhập ngũ và hai năm sau được điều về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 4.

Nhạc sĩ An Thuyên.

Từ năm 1981-1988, ông học Nhạc viện Hà Nội. Tốt nghiệp xong, ông công tác tại Phòng Văn nghệ Quân đội. Đến năm 1992, ông chuyển sang công tác ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau này, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng của trường, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VII.

Trong suốt sự nghiệp sáng tác, âm nhạc của An Thuyên luôn gắn liền với vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, với sự mộc mạc, ngọt ngào của dân ca như Ca dao em và tôi, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Hành quân lên Tây Bắc, Em chọn lối này, Thơ tình của núi, Chín bậc tình yêu, Huế thương, Hà Nội tình yêu tôi, Biển và em.

Với những đóng góp lớn cho âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ An Thuyên từng nhận nhiều giải thưởng uy tín: Giải thưởng Bộ Quốc phòng với Hành quân lên Tây Bắc (1984) và Thơ tình của núi (1994); Giải Nhất Bộ Văn hóa - Thông tin và Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Khi xe tăng qua miền quan họ (1985) và Mẹ Việt Nam anh hùng (1995); Giải Nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho Chín bậc tình yêu (1992).

Ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2001), Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2007) và trở thành nhạc sĩ đầu tiên tại Việt Nam được phong quân hàm Thiếu tướng vào ngày 2/1/2008.

Không chỉ là nhạc sĩ tài hoa, An Thuyên còn là người thầy mẫu mực, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ ca sĩ nổi tiếng như Hồ Quỳnh Hương, NSND Phạm Phương Thảo, Ngọc Anh, Vương Dung.

Bên cạnh những thành công rực rỡ trong âm nhạc, nhạc sĩ An Thuyên luôn tự hào vì có gia đình đầm ấm, vợ và các con đều yêu nghệ thuật, làm nghệ thuật. Vợ ông là nghệ sĩ Ngô Huyền Lâm, con trai là nhạc sĩ An Hiếu, con gái là ca sĩ Bông Mai.

Năm 2015, nhạc sĩ An Thuyên qua đời ở tuổi 66, sau cơn nhồi máu cơ tim. Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ khiến không ít bạn bè và đồng nghiệp đau xót, bàng hoàng.

Nhạc sĩ Đức Trịnh

Nhạc sĩ Đức Trịnh (tên đầy đủ Nguyễn Đức Trịnh) sinh 1957 ở Bắc Giang nhưng lớn lên ở Hà Nội. Năm 1973, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, ông đã khai thêm 2 tuổi để được nhập ngũ.

Sau khi rời quân ngũ, ông theo đuổi con đường âm nhạc. Năm 1991, nhạc sĩ Đức Trịnh tốt nghiệp hệ Đại học chuyên ngành Sáng tác, năm 1997 tốt nghiệp hệ Cao học chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Nhạc sĩ Đức Trịnh.

Từ năm 2009 - 2017, ông giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2012, ông được phong quân hàm Thiếu tướng, trở thành nhạc sĩ thứ hai trong quân đội (sau nhạc sĩ An Thuyên) đạt cấp bậc này.

Từ năm 2010, nhạc sĩ Đức Trịnh giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, và đến tháng 1/2022, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Đức Trịnh từng nhận Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Bộ Quốc phòng (1994–1999) và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2012) với cụm tác phẩm gồm Miền xa thẳm, Tình yêu người lính, Ngược dòng Hương Giang, Hoa dại, Mưa xuân và Tượng đài vô danh. Ông cũng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú vào năm 2010 – ghi nhận những đóng góp bền bỉ trong sự nghiệp đào tạo và sáng tạo nghệ thuật.

Ông cũng sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Ngược dòng Hương Giang, Nhà em ở lưng đồi, Ước mong người lính, Ra khơi, Tình yêu người lính, Cám ơn mẹ, Hoa tím cung đường … Bên cạnh đó, ông còn sáng tác nhiều bài dành riêng cho các đơn vị, quân chủng – binh chủng, tiêu biểu như Những đoàn quân như sóng, Tình yêu lính bay.

Không chỉ ở mảng thanh nhạc, ông còn viết một số tác phẩm khí nhạc, như giao hưởng Không đề, Tứ tấu đàn dây, Sonate cho piano và một số nhạc múa, hòa tấu nhạc nhẹ.