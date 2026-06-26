Hải Phát Invest dự kiến mua lại hơn 400 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, MCK: HPX) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Hà Nội (HNX), trải chủ sở hữu trái phiếu và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo đó, Hải Phát Invest dự kiến mua lại 401,456 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2125007 theo thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Người sở hữu trái phiếu.

Thời gian dự kiến tổ chức mua lại dự kiến bắt đầu từ ngày 30/6/2026. Nguồn mua lại từ nguồn thu hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của tổ chức phát hành.

Được biết, lô HPXH2125007 có khối lượng phát hành là 500.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty.

Ảnh minh họa

Ban đầu, lô trái phiếu trên có kỳ hạn 4 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/8/2025. Tuy nhiên, sau đó, Hải Phát Invest đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận gia hạn thời điểm đáo hạn lên 25/2/2027.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với: 5 căn Kiot thương mại và 8 sàn thương mại tại Tòa nhà HH-Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp Hải Phát Plaza (Hà Nội); quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích 14.177,3 m2 tại phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Trong một diễn biến khác, HPX đã công bố trích lục Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát.

Theo đó, Hải Phát sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp có giá trị 148,5 tỷ đồng, chiếm 99% vốn điều lệ của Đầu tư HP An Phát. Đồng thời cử ông Nguyễn Đức Việt- Phó Tổng Giám đốc là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Để triển khai thương vụ, Hải Phát giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan để nhận chuyển nhượng phần góp nêu trên.

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng, Đầu tư HP An Phát sẽ trở thành công ty con của Hải Phát.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư HP An Phát vừa được thành lập ngày 2/4/2026, ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở chính đặt tại tầng 5, tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường Hà Đông, Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu ở mức 150 tỷ đồng với 2 cổ đông gồm ông Trần Ngọc Tú góp 72 tỷ đồng (tỷ lệ 48%) và ông Phạm Sỹ Lam góp 78 tỷ đồng (tỷ lệ 52%). Đồng thời, ông Phạm Sỹ Lam cũng chính là Chủ tịch HĐTV kiêm Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư HP An Phát.