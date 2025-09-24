Hải Phòng hoàn tất giải phóng mặt bằng sau 1 tháng “tăng tốc”, chuẩn bị khởi công dự án 3.500 tỷ của Tổng Công ty IDICO

Ảnh minh họa.

Theo đại diện Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang, đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) tại địa bàn các xã Vĩnh Hải, Vĩnh Bảo cơ bản hoàn thành.

Trước đó, vào giữa tháng 8/2025, tiến độ công tác giải phóng mặt bằng mới đạt 561/921 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền khoảng 270 tỷ đồng.

Hiện Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang - chủ đầu tư dự án, đang tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố hoàn thiện các thủ tục đầu tư chuẩn bị khởi công dự án để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự kiến lễ khởi công sẽ tổ chức vào đầu tháng 10/2025.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang được chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu năm 2025, có quy mô 226 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.550 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 535 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang - công ty con của Tổng Công ty IDICO làm chủ đầu tư.

Khu công nghiệp Vinh Quang được định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, kết hợp công nghệ hiện đại và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày được bàn giao đất.

Dự án này khi hoàn thành ngoài việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, cũng sẽ tạo ra hàng nghìn việc làm chất lượng cao cho người lao động địa phương.

Hiện IDICO đang đầu tư, quản lý 12 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 4.000 ha. Trong đó, có 9 khu công nghiệp ở phía Nam, 3 khu công nghiệp ở phía Bắc, thu hút gần 400 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư khoảng 9 tỷ USD.

Theo quy hoạch khu công nghiệp đến năm 2030, Hải Phòng và Hải Dương sau hợp nhất có 46 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 12.000 ha. Đây chính là đòn bẩy quan trọng để thành phố Hải Phòng (mới) sớm trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hải Phòng thu hút hơn 905 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc hợp nhất với tỉnh Hải Dương được kỳ vọng sẽ tiếp thêm nguồn lực cho TP Hải Phòng (mới) mở rộng không gian phát triển, nâng tầm cạnh tranh và thu hút thêm các dòng vốn FDI chiến lược, là một trong những điểm sáng trên bản đồ đầu tư cả nước.

Doanh nghiệp vận tải "nổi tiếng" bất ngờ muốn xây đô thị, phát triển trung tâm sản xuất ô tô tại thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất cả nước Một trong những nội dung hợp tác quan trọng là nghiên cứu, đề xuất các dự án khu đô thị, triển khai các tuyến monorail và phát triển các tổ hợp khu công nghiệp chế tạo ô tô và công nghiệp phụ trợ…



