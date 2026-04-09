Hải Phòng: Khu đô thị bịt kín lối đi của người dân Thủy Nguyên

Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV làm dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười, thi công khu cảnh quan cây xanh đè lên đường giao thông khiến hàng chục hộ tổ dân phố Chân Lầm (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị cô lập, phải bắc cầu khỉ để di chuyển.
Đại diện UBND phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận kiến nghị của bà con tổ dân phố Chân Lầm và đã nhiều lần tổ chức đối thoại giữa người dân và chủ đầu tư dự án để bàn phương án giải quyết. Địa phương yêu cầu Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV thực hiện dự án theo đúng ranh giới được giao, đồng thời, khắc phục bất cập khi dựng rào ngăn cách khu dân cư.