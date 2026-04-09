Hải Phòng: Khu đô thị bịt kín lối đi của người dân Thủy Nguyên

Theo Nguyễn Hoàn | 09-04-2026 - 10:34 AM | Bất động sản

Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV làm dự án khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười, thi công khu cảnh quan cây xanh đè lên đường giao thông khiến hàng chục hộ tổ dân phố Chân Lầm (phường Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) bị cô lập, phải bắc cầu khỉ để di chuyển.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ nằm ở khu đất vàng, vị trí đắc địa trung tâm phường Thủy Nguyên (Hải Phòng﻿), cách trung tâm Chính trị - Hành chính và nhà hát Hoa Phượng chỉ vài trăm mét. Dự án do Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản CRV làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Trường (SN 1966, ở tổ dân phố Chân Lầm) cho biết, đơn vị thi công dự án tổ chức xây dựng hàng rào, tường bao ngăn cách cứng tại khu vực tiếp giáp giữa tổ dân phố với dự án, bịt kín lối đi của người dân địa phương.

Đỉnh điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4, nhóm công nhân tổ chức đổ bê tông vắt chéo đường dân sinh, bịt kín lối đi chung của 40-50 hộ dân. Khối bê tông dài hàng trăm mét, cao khoảng 40cm khiến người dân thôn Chân Lầm không thể di chuyển, buộc phải đắp đất, kê gạch để làm lối đi.

Theo ông Trường, người dân nhiều lần trao đổi kiến nghị với nhóm công nhân không được giải quyết dẫn đến bức xúc, mâu thuẫn, buộc phải đã kiến nghị tới chính quyền các cấp địa phương.

Còn ông Hoàng Văn Dương (SN 1968) bức xúc, gia đình ông ở cuối thôn, khối bê tông chắn ngang ngõ ra vào nhà, chỉ còn khoảng trống khoảng 80cm nên không thể lái xe máy ra đường. Gia đình ông kê gạch bắc qua "con lươn" bê tông để di chuyển. Con lươn cao khiến vợ ông lái xe qua bị ngã.

Sau nhiều lần kiến nghị, Công ty Cổ phần tập đoàn bất động sản CRV cho công nhân phá dỡ một đoạn bê tông để thông lối đi cho người dân. Tuy nhiên, công nhân phá dỡ nham nhở, chỉ đủ để xe máy lưu thông, còn ô tô không thể di chuyển và tiềm ẩn nguy hiểm.

Thôn Chân Lầm có khoảng 40-50 hộ dân, chỉ có duy nhất một đường bê tông (vùng khoanh vàng) đi chung rộng 8m từ nhiều đời nay. Kể từ khi Công ty Cổ phần bất động sản CRV thực hiện dự án, dựng rào chắn, xây tường bao, đổ bê tông ngăn cách (vùng khoanh đỏ) khiến tổ dân phố bị cô lập.

Đại diện UBND phường Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận kiến nghị của bà con tổ dân phố Chân Lầm và đã nhiều lần tổ chức đối thoại giữa người dân và chủ đầu tư dự án để bàn phương án giải quyết. Địa phương yêu cầu Công ty CP tập đoàn bất động sản CRV thực hiện dự án theo đúng ranh giới được giao, đồng thời, khắc phục bất cập khi dựng rào ngăn cách khu dân cư.

