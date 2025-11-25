Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng thu hồi hơn 2,5ha đất vàng thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn

25-11-2025 - 16:21 PM | Bất động sản

TP Hải Phòng vừa thông báo thu hồi hơn 25.200m2 đất vàng ven biển Đồ Sơn, thuộc Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn của Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội.

TP Hải Phòng thông báo dựa trên đề xuất, kiến nghị của Sở NN&MT Hải Phòng về việc khu B thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn , rộng 25.297m2 do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đang quản lý, sử dụng thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai.

TP Hải Phòng yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất trong vòng 45 ngày. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, giao UBND phường Đồ Sơn thực hiện cưỡng chế thu hồi.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, năm 2002, UBND TP Hải Phòng quyết định cho Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Nam Cường (nay là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) thuê khu đất vàng ở phường Vạn Sơn (nay là phường Đồ Sơn) để đầu tư xây dựng trung tâm du lịch và giải trí.

Hải Phòng thu hồi hơn 2,5ha đất vàng thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn- Ảnh 1.

Tổ hợp công trình (khách sạn, bể bơi, trung tâm hội nghị, đường nội bộ, ký túc xá...) thuộc Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn trên khu đất vàng ven biển Đồ Sơn mà UBND TP Hải Phòng cho Công ty CP Tập đoàn Nam Cường thuê.

Năm 2018, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được TP Hải Phòng điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn quốc tế Đồ Sơn.

Thành phố Hải Phòng cũng gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm du lịch và giải trí (khu B – khách sạn quốc tế Đồ Sơn).

Trong khuôn viên khu đất vàng ven biển Đồ Sơn này, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã xây dựng khách sạn không phép, sau đó chuyển giao cho Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home (Công ty NC Home) tiếp tục thi công hoàn thiện khách sạn và xây dựng nhiều công trình quy mô lớn không phép. Do đó, đến nay, tổ hợp khách sạn, dịch vụ du lịch này chưa thể đưa vào sử dụng.

Cụ thể, đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng phối hợp với quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra, phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn do Công ty NC Home làm chủ đầu tư.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Công ty NC Home đang thi công 6 công trình không có giấy phép. Trong đó, công trình khách sạn 18 tầng, Công ty NC Home thi công hoàn thiện công trình của chủ đầu tư cũ là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường.

Hải Phòng thu hồi hơn 2,5ha đất vàng thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn- Ảnh 2.

Hải Phòng thu hồi hơn 2,5ha đất vàng thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn- Ảnh 3.

Hải Phòng thu hồi hơn 2,5ha đất vàng thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn- Ảnh 4.

Khách sạn 18 tầng, bể bơi, trung tâm hội nghị, đường nội bộ... trong Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn đều xây dựng không phép.

Hàng loạt công trình quy mô lớn khác do Công ty NC Home xây dựng, như: khu tổ chức sự kiện, gồm 2 nhà nổi, 1 tầng hầm, có kết cấu khung cột bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 2.113m2; tòa nhà hạ tầng kỹ thuật rộng 621,8m2.

Công ty NC Home cũng thi công xây dựng khu ký túc xá cao 3 tầng (381m2); bể bơi và công trình phụ (490m2); công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ, đường nội bộ, tường bao, thoát nước…

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD

Đại hạ tầng "bùng nổ" chưa từng có: Từ metro, đường sắt, cao tốc, sân bay đến mạng lưới đô thị TOD Nổi bật

Dự báo bất ngờ 2026: Đầu tư BĐS tại TPHCM sẽ hưởng lợi hơn Hà Nội

Dự báo bất ngờ 2026: Đầu tư BĐS tại TPHCM sẽ hưởng lợi hơn Hà Nội Nổi bật

Hà Nội chốt xong hơn 10ha tái định cư, tuyến đường và cầu được mong chờ nhất phía Tây thủ đô có chuyển biến mới

Hà Nội chốt xong hơn 10ha tái định cư, tuyến đường và cầu được mong chờ nhất phía Tây thủ đô có chuyển biến mới

15:42 , 25/11/2025
Nhiều doanh nghiệp vang bóng một thời sắp phải rời khỏi nội đô, Hà Nội đề xuất không xây chung cư trên nền đất cũ

Nhiều doanh nghiệp vang bóng một thời sắp phải rời khỏi nội đô, Hà Nội đề xuất không xây chung cư trên nền đất cũ

15:40 , 25/11/2025
Hà Nội bão hoà, dòng tiền dịch chuyển về bất động sản giá trị thực vùng ven

Hà Nội bão hoà, dòng tiền dịch chuyển về bất động sản giá trị thực vùng ven

15:30 , 25/11/2025
Hà Nội sắp đấu giá "đất vàng" 18 Cao Bá Quát

Hà Nội sắp đấu giá "đất vàng" 18 Cao Bá Quát

15:30 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên