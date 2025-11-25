Hải Phòng thu hồi hơn 2,5ha đất vàng thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn

TP Hải Phòng thông báo dựa trên đề xuất, kiến nghị của Sở NN&MT Hải Phòng về việc khu B thuộc dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn , rộng 25.297m2 do Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đang quản lý, sử dụng thuộc trường hợp phải thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai.

TP Hải Phòng yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất trong vòng 45 ngày. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, giao UBND phường Đồ Sơn thực hiện cưỡng chế thu hồi.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, năm 2002, UBND TP Hải Phòng quyết định cho Công ty TNHH Thương mại – Du lịch Nam Cường (nay là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội) thuê khu đất vàng ở phường Vạn Sơn (nay là phường Đồ Sơn) để đầu tư xây dựng trung tâm du lịch và giải trí.

Tổ hợp công trình (khách sạn, bể bơi, trung tâm hội nghị, đường nội bộ, ký túc xá...) thuộc Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn trên khu đất vàng ven biển Đồ Sơn mà UBND TP Hải Phòng cho Công ty CP Tập đoàn Nam Cường thuê.

Năm 2018, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội được TP Hải Phòng điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khách sạn quốc tế Đồ Sơn.

Thành phố Hải Phòng cũng gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư xây dựng trung tâm du lịch và giải trí (khu B – khách sạn quốc tế Đồ Sơn).

Trong khuôn viên khu đất vàng ven biển Đồ Sơn này, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã xây dựng khách sạn không phép, sau đó chuyển giao cho Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home (Công ty NC Home) tiếp tục thi công hoàn thiện khách sạn và xây dựng nhiều công trình quy mô lớn không phép. Do đó, đến nay, tổ hợp khách sạn, dịch vụ du lịch này chưa thể đưa vào sử dụng.

Cụ thể, đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng phối hợp với quận Đồ Sơn tổ chức kiểm tra, phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn do Công ty NC Home làm chủ đầu tư.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, Công ty NC Home đang thi công 6 công trình không có giấy phép. Trong đó, công trình khách sạn 18 tầng, Công ty NC Home thi công hoàn thiện công trình của chủ đầu tư cũ là Công ty CP Tập đoàn Nam Cường.

Khách sạn 18 tầng, bể bơi, trung tâm hội nghị, đường nội bộ... trong Dự án khách sạn quốc tế Đồ Sơn đều xây dựng không phép.

Hàng loạt công trình quy mô lớn khác do Công ty NC Home xây dựng, như: khu tổ chức sự kiện, gồm 2 nhà nổi, 1 tầng hầm, có kết cấu khung cột bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 2.113m2; tòa nhà hạ tầng kỹ thuật rộng 621,8m2.

Công ty NC Home cũng thi công xây dựng khu ký túc xá cao 3 tầng (381m2); bể bơi và công trình phụ (490m2); công trình hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ, đường nội bộ, tường bao, thoát nước…

Ngay sau đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.