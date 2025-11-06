Hải Phòng trở thành điểm đến hút vốn đầu tư

Đột phá hạ tầng phía Tây Hải Phòng

Theo Quyết định 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Hải Phòng 2021-2030, tầm nhìn 2050, thành phố được định hướng trở thành đô thị cảng biển lớn và trung tâm kinh tế biển hàng đầu Đông Nam Á, với mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 13,5%/năm. Việc sáp nhập Hải Dương giúp mở rộng quy mô lên gần 3.200 km², dân số hơn 4,6 triệu người và kinh tế khoảng 650.000 tỷ đồng, tạo dư địa phát triển khổng lồ.

Trong đó, Kiến An, Thủy Nguyên, An Dương nổi lên như tam giác đầu tư mới nhờ vị trí trên các trục giao thông chiến lược Bùi Viện, Vành đai 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và liền kề loạt KCN lớn như Đình Vũ, Tràng Duệ, VSIP.

Theo nhận định của chuyên gia bất động sản, hậu sáp nhập tỉnh, thị trường bất động sản chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ. Điển hình như trường hợp Hà Nội - Hà Tây, trong giai đoạn 2016 - 2025, giá nhà đất khu vực Hà Tây cũ tăng từ 2,6 đến 15 lần, trong khi Hà Nội cũ tăng trung bình 2,4 lần. Kịch bản tương tự đang diễn ra tại Hải Phòng, nơi khu vực phía Tây được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh trong thời gian tới.

Quy hoạch tầm nhìn mới - Cơ hội cho chuẩn sống hiện đại

Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Hải Phòng sẽ tập trung vào 5 vấn đề cốt lõi: phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm; hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đồng bộ hóa toàn diện; tập trung phát triển các vùng động lực kinh tế như công nghiệp công nghệ cao, cảng biển-logistics, dịch vụ, du lịch biển đảo; phát triển gắn với bảo vệ môi trường, hướng tới đô thị xanh - thông minh - bền vững; và giữ gìn giá trị văn hóa - lịch sử của từng vùng.

Vị trí chiến lược tại The Zenith Hải Phòng liền kề các trục giao thông huyết mạch, hưởng lợi trực tiếp từ sức bật hạ tầng và dòng vốn tỷ đô

Trong bối cảnh quy hoạch mới hướng tới đô thị xanh – thông minh – bền vững, nhu cầu về bất động sản hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ đang tăng mạnh. Đây là thời điểm để các dự án tiên phong dẫn dắt chuẩn sống mới. The Zenith Hải Phòng xuất hiện đúng xu thế, mang triết lý Green – Smart – Clean không chỉ như khẩu hiệu mà được hiện thực hóa trong mọi chi tiết thiết kế và vận hành. Dự án sở hữu hệ thống công viên xanh đa tầng (Rooftop Garden, Zenith Garden, Green Lounge), cùng loạt tiện ích nâng cao sức khỏe như sân thể thao, phòng gym, bể bơi, spa, sauna; khu vui chơi trẻ em và công nghệ nhận diện gương mặt đảm bảo an ninh tuyệt đối, mang đến môi trường sống trong lành và cân bằng mỗi ngày.

Không gian sống Green - Smart - Clean với hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, mang đến môi trường trong lành cho cư dân

Với mức giá chỉ từ 36 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) cùng ưu đãi chiết khấu lên đến 10%, The Zenith Hải Phòng đang mở ra cơ hội an cư và đầu tư lý tưởng cho khách hàng trẻ lẫn chuyên gia đang làm việc tại thành phố cảng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được ngân hàng VPBank và VietinBank hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị căn hộ, lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết: "The Zenith Hải Phòng được định vị là tổ hợp căn hộ cao cấp cho thế hệ trẻ và chuyên gia, hướng tới chuẩn sống mới tại Hải Phòng. Chúng tôi tin rằng với bộ tiêu chuẩn Green - Smart - Clean, dự án không chỉ là nơi an cư mà còn là không gian sống lý tưởng, nâng tầm chất lượng cuộc sống cho cư dân đất Cảng."

Trong bối cảnh các "ông lớn" bất động sản đang đổ xô về Hải Phòng với những dự án nghìn tỷ, và quy hoạch tầm nhìn mới đang được khẩn trương triển khai hướng tới đô thị xanh - thông minh - bền vững, The Zenith Hải Phòng là một trong những dự án tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn đó. Đây có thể là thời điểm vàng để các nhà đầu tư và khách hàng nắm bắt cơ hội trước khi thị trường trực chờ bùng nổ trong những năm tới.