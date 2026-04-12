Hái ra tiền từ quảng cáo ChatGPT: OpenAI bỏ túi 100 triệu USD sau 2 tháng, nuôi tham vọng đế chế 100 tỷ USD

Việc tích hợp các thông điệp quảng cáo được cá nhân hóa vào nền tảng ChatGPT dường như đang mang lại những kết quả tài chính ban đầu đáng chú ý cho OpenAI, mở ra một hướng đi mới trong việc thương mại hóa các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Tiềm năng doanh thu từ mô hình quảng cáo cá nhân hóa

Theo báo cáo từ Axios, OpenAI đã ghi nhận mức doanh thu định kỳ hàng năm đạt 100 triệu USD chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi bắt đầu hiển thị quảng cáo trên ChatGPT. Con số này cho thấy chiến lược tận dụng nội dung từ các cuộc trò chuyện của người dùng để phân phối quảng cáo mục tiêu đang bước đầu mang lại hiệu quả về mặt thương mại.

Dựa trên tín hiệu khả quan này, OpenAI đã đưa ra những dự phóng tài chính dài hạn với giới đầu tư. Cụ thể, công ty kỳ vọng doanh thu quảng cáo sẽ chạm mốc 2,5 tỷ USD vào cuối năm 2026 và đạt 53 tỷ USD vào năm 2029. Thậm chí, hãng dự đoán con số này có thể tăng lên 100 tỷ USD vào năm 2030. Cần lưu ý rằng những ước tính này được xây dựng trên giả định nền tảng sẽ đạt 2,75 tỷ người dùng hoạt động hàng tuần vào cuối thập kỷ này, một sự tăng trưởng đáng kể so với mức 900 triệu người dùng được ghi nhận vào tháng 2 vừa qua.

Mặc dù các dự báo trong ngành AI thường mang tính kỳ vọng cao, đặc biệt là trong bối cảnh OpenAI đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) quy mô lớn, nhưng mức doanh thu 100 triệu USD từ một chương trình mới khởi động vẫn là một tín hiệu quan trọng. Nếu mô hình này duy trì được đà tăng trưởng, đây có thể là một trong những giải pháp khả thi cho bài toán lợi nhuận của toàn ngành công nghiệp AI, đặc biệt khi phần lớn người dùng hiện tại vẫn đang sử dụng các dịch vụ ở bậc miễn phí.

Logic thương mại này có những điểm tương đồng với cách các công cụ tìm kiếm truyền thống tạo ra doanh thu thông qua quảng cáo dựa trên dữ liệu từ khóa. Khi người dùng dần chuyển thói quen sang việc đặt câu hỏi trực tiếp và chi tiết cho chatbot, nền tảng AI có khả năng nắm bắt độ chính xác cao hơn về nhu cầu và mối quan tâm của họ, từ đó gia tăng mức độ hiệu quả cho các chiến dịch quảng cáo.

Thách thức về trải nghiệm và phản ứng từ người dùng

Tuy nhiên, hướng đi mới này cũng đi kèm với không ít thách thức về mặt vận hành. Việc xuất hiện quảng cáo đã vấp phải một số ý kiến trái chiều từ cộng đồng người dùng ChatGPT. Các đối thủ cạnh tranh như Anthropic đã nhanh chóng tận dụng sự thay đổi này để nhấn mạnh cam kết duy trì một nền tảng không quảng cáo đối với chatbot Claude trong các chiến dịch truyền thông gần đây.

Đối với một bộ phận người dùng, việc hệ thống AI phân tích dữ liệu từ các cuộc trò chuyện để phục vụ mục đích quảng cáo làm dấy lên những e ngại về quyền riêng tư cũng như tính khách quan của công cụ hỗ trợ. Do đó, bài toán đặt ra cho OpenAI trong thời gian tới là phải tìm được điểm cân bằng giữa việc gia tăng lợi nhuận và duy trì trải nghiệm người dùng tối ưu. Trong một thị trường công nghệ có tính cạnh tranh cao, việc giữ chân tệp khách hàng cốt lõi sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững của nền tảng.



