Hai siêu nút giao nối cao tốc với sân bay Long Thành tăng tốc về đích

10-01-2026 - 14:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nút giao T1 - T2 nối sân bay Long Thành với các cao tốc đang dần hoàn thiện tạo trục giao thông đa tầng, đưa hành khách đi TP.HCM và các tỉnh lân cận không ùn tắc.

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông trọng điểm, giữ vai trò kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Công trình được khởi công từ tháng 7/2023, thời gian thi công 885 ngày, tổng mức đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, điểm nhấn lớn nhất của dự án là nút giao giữa tuyến T2 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đây được đánh giá là nút giao phức tạp nhất, với kết cấu đa tầng cho phép kết nối đồng thời nhiều trục giao thông quan trọng.

Không chỉ đóng vai trò kết nối tuyến T2 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao này còn liên thông trực tiếp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy phía dưới, hình thành một tổ hợp giao thông.

Khi đưa vào khai thác, đây sẽ là cửa ngõ chính dẫn dòng phương tiện từ TP.HCM, khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai và các tỉnh miền Trung, miền Bắc đến sân bay Long Thành. Hiện các nhánh cầu nhập cao tốc đã được thảm bê tông nhựa, hoàn thiện hệ thống hộ lan, biển báo, chiếu sáng và đang chờ thi công vạch kẻ đường.

Tuyến T2 có chiều dài khoảng 3,5 km, nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay Long Thành, chạy song song với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Cách đó khoảng 4km, nút giao T1 - T2 cũng đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục chính. Các nhánh cầu dẫn từ tuyến T2 ra vào sân bay đã được thảm nhựa và lắp đặt đầy đủ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Trên tuyến T1, hạng mục cầu vượt dẫn thẳng vào sân bay Long Thành đã hoàn thành và đưa vào sử dụng thời gian gần đây.

Phần lớn chiều dài tuyến đã được thảm nhựa, chờ sơn vạch kẻ đường, trong khi các hạng mục cảnh quan, mảng xanh tiếp tục được chỉnh trang.

Theo ghi nhận, các đường dẫn phục vụ phương tiện quay đầu về Quốc lộ 51 và nhập vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện đang thi công lớp cấp phối đá dăm, chuẩn bị cho giai đoạn thảm nhựa.

Nút giao giữa hai tuyến T1 và T2 được xem là “trái tim” của toàn bộ dự án. Công trình không chỉ kết nối trực tiếp hai tuyến đường mới mà còn điều tiết dòng xe theo trục Bắc - Nam (tuyến T1) và Đông - Tây (tuyến T2). Với thiết kế đa tầng, các làn xe tách biệt, nút giao này được kỳ vọng bảo đảm lưu thông liên tục, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi sân bay Long Thành đi vào khai thác.

Khi hoàn thành đồng bộ, hệ thống hai tuyến đường và các nút giao trọng điểm sẽ tạo hành lang giao thông thông suốt, giúp hành khách rời sân bay Long Thành đi TP.HCM và các khu vực lân cận thuận lợi, đồng thời mở ra dư địa phát triển đô thị, logistics dọc theo trục T1 - T2 trong tương lai.

Riêng hạng mục nút giao đường T1 với Quốc lộ 51 (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành gần như toàn bộ khối lượng thi công. Mặt đường chính, dải phân cách và các hạng mục thảm xanh cơ bản được hoàn thiện, hệ thống chiếu sáng đã lắp đặt, hiện chỉ còn chờ kẻ vạch sơn tổ chức giao thông. Đây là điểm giao cắt quan trọng giữa tuyến T1 dài hơn 4,3 km với Quốc lộ 51 - trục giao thông huyết mạch kết nối Đồng Nai với các tỉnh Đông Nam Bộ và các hành lang kinh tế ven biển.

Theo Lương Ý

VTC News

