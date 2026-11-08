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Hai tàu dầu trúng thủy lôi bốc cháy ở eo biển Hormuz

| | Tài chính quốc tế

Ngày 7/11, hai tàu chở dầu đã bốc cháy ở eo biển Hormuz, sau khi vướng phải thủy lôi khi đang cố gắng đi qua tuyến đường không được Iran cho phép.

Hai tàu dầu trúng thủy lôi bốc cháy ở eo biển Hormuz- Ảnh 1.

Tàu dầu bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz, ngày 7/11/2026.

"Hai tàu chở dầu vi phạm quy định đã vướng phải thủy lôi - một chiếc ở phía Đông eo biển Hormuz và chiếc còn lại ngay giữa eo biển.

Chúng đã cố gắng đi qua tuyến đường không được Iran cho phép.

Hậu quả là, sau khi trúng thủy lôi, các tàu đã bốc cháy và bị đình chỉ/dừng lại ở vùng nước phía Nam eo biển Hormuz", thông cáo báo chí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết.

Theo IRGC, các tàu này đã tắt toàn bộ hệ thống định vị và nhận diện, cố tình di chuyển qua khu vực cấm với sự hỗ trợ từ quân đội Mỹ.

Sự việc mới nhất này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại một trong những tuyến xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất thế giới, nơi Iran tuyên bố eo biển này vẫn đang đóng cửa.

Theo TASS

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và Thời đại

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