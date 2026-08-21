Hai Tran Media & Airs Group ký MOU, đồng hành cùng Doanh nhân trẻ

Phát huy lợi thế từ hệ thống truyền thông tại các sân bay, chương trình kỳ vọng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hội viên gia tăng nhận diện thương hiệu, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường.

Khi thương hiệu trở thành một phần của năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và doanh nghiệp Việt đứng trước nhiều cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh, thương hiệu đang trở thành một trong những tài sản quan trọng quyết định khả năng tạo khác biệt và phát triển dài hạn.

Một sản phẩm tốt có thể giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng, nhưng để được biết đến, ghi nhớ và lựa chọn, doanh nghiệp cần xây dựng được hình ảnh nhất quán và duy trì sự hiện diện tại những điểm tiếp xúc phù hợp.

Điều này càng có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nhân trẻ – lực lượng đang thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mô hình kinh doanh mới và chủ động hội nhập. Việc kết nối nguồn lực giữa các doanh nghiệp và tổ chức có thế mạnh khác nhau có thể tạo ra những giá trị cộng hưởng thiết thực. Sự kết nối này là nền tảng để Hai Tran Media & Airs Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai chương trình "Đồng hành cùng Doanh nhân trẻ Việt Nam – Lan tỏa thương hiệu Việt".

450 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu tại sân bay

Theo nội dung chương trình, Hai Tran Media & Airs Group dành các quyền lợi hỗ trợ truyền thông trên hệ thống quảng cáo sân bay do doanh nghiệp khai thác cho các hội viên thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, với tổng giá trị tài trợ dự kiến lên đến 450 tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp được lựa chọn sẽ được tặng 01 tháng phát sóng quảng cáo miễn phí trên hệ thống màn hình LED tại các sân bay thuộc phạm vi khai thác của Hai Tran Media & Airs Group.

Đây là một trong những hoạt động Hai Tran Media & Airs Group triển khai nhằm phát huy thế mạnh sẵn có để đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nhân trẻ. Thay vì tài trợ trong khuôn khổ một sự kiện ngắn hạn, chương trình tập trung vào nguồn lực cốt lõi của Hải Trần là hệ thống quảng cáo sân bay, qua đó mang lại giá trị truyền thông trực tiếp và thiết thực cho các doanh nghiệp tham gia.

Leaf Village & Farm hiện diện trên hệ thống LED tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đưa thương hiệu Việt đến những "điểm chạm" hàng không

Sân bay là một trong những điểm chạm truyền thông có tính kết nối cao, nơi hội tụ dòng hành khách đa dạng về độ tuổi, nhu cầu và khu vực địa lý. Việc đưa thương hiệu hiện diện tại đây giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đồng thời tạo thêm cơ hội để hình ảnh thương hiệu xuất hiện trước đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nhân trong mỗi hành trình.

Cùng với đó, sự phát triển của các màn hình LED và quảng cáo kỹ thuật số cũng đang mở rộng khả năng khai thác không gian này. Hình ảnh chuyển động, nội dung linh hoạt và khả năng thay đổi thông điệp theo từng chiến dịch giúp doanh nghiệp có thêm phương thức thể hiện thương hiệu sinh động hơn so với quảng cáo tĩnh truyền thống.

Da Nang Dolphinarium (Thiên Đường Cổ Cò) hiện diện trên hệ thống Led tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ưu tiên những doanh nghiệp tạo giá trị tích cực

Không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng nhận diện thương hiệu, chương trình còn đặt trọng tâm vào việc lan tỏa những doanh nghiệp có đóng góp tích cực đối với cộng đồng.

Theo đó, chương trình ưu tiên các doanh nghiệp hội viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, thành phố; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng, xúc tiến thương mại hoặc có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển thương hiệu.

Cách lựa chọn này giúp giá trị của chương trình không chỉ nằm ở thời lượng quảng cáo được trao tặng. Mỗi doanh nghiệp xuất hiện trên hệ thống truyền thông còn có thể mang theo một câu chuyện về sản phẩm, hành trình phát triển, tinh thần đổi mới hay những đóng góp tích cực đã đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Qua đó, chương trình hướng tới việc tạo thêm không gian để những thương hiệu Việt có năng lực và giá trị được giới thiệu rộng rãi hơn tới khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Viet House hiện diện trên hệ thống LED khu VIP tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Từ hiện diện thương hiệu đến cơ hội kết nối kinh doanh

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, giá trị của truyền thông không chỉ được đo bằng số lần một thương hiệu xuất hiện, mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra những kết nối mới từ sự hiện diện đó.

Với đặc thù tập trung nhiều nhóm hành khách, trong đó có doanh nhân, nhà quản lý, khách công tác, khách du lịch trong nước và quốc tế, sân bay có thể trở thành nơi thương hiệu tiếp cận những nhóm khách hàng đa dạng mà các kênh truyền thông thông thường không phải lúc nào cũng dễ dàng kết nối.

Một thương hiệu được nhìn thấy tại Đà Nẵng, Phú Quốc hay những sân bay khác không chỉ tiếp cận thị trường tại địa phương đó. Hành khách liên tục di chuyển giữa các điểm đến, tạo nên dòng giao thoa giữa nhiều thị trường, khu vực và nhóm khách hàng khác nhau. Chính đặc tính kết nối và luân chuyển này tạo nên giá trị riêng của truyền thông trong môi trường hàng không.

Đối với cộng đồng doanh nhân trẻ, cơ hội được hiện diện tại những không gian như vậy còn góp phần hỗ trợ quá trình xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, nâng cao mức độ nhận biết và tạo tiền đề cho những kết nối kinh doanh mới.

Đó cũng là lý do chương trình không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ một gói tài trợ quảng cáo, mà còn là sự kết nối nguồn lực giữa hai bên nhằm mở rộng cơ hội truyền thông, thị trường và hợp tác cho các doanh nghiệp hội viên.

FWI Robot hiện diện trên hệ thống LED tại sân bay Quốc tế Nội Bài.

Đồng hành để thương hiệu Việt vươn xa

Việc ký kết MOU giữa Hai Tran Media & Airs Group và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn mở ra một chương trình hỗ trợ có quy mô dành cho cộng đồng doanh nghiệp hội viên.

Một bên sở hữu mạng lưới kết nối doanh nhân trẻ trên cả nước, một bên có lợi thế về hệ thống truyền thông tại các cửa ngõ hàng không. Khi hai nguồn lực được kết nối, giá trị hướng tới không chỉ nằm ở thời lượng quảng cáo được trao tặng, mà còn ở khả năng tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt được biết đến, được ghi nhớ và từng bước tiếp cận những thị trường tiềm năng.

Thông qua chương trình, hai bên kỳ vọng góp phần mở rộng độ phủ thương hiệu, thúc đẩy kết nối kinh doanh và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp hội viên.

Từ những điểm chạm tại sân bay đến những hành trình kết nối thị trường, sự hợp tác này cùng hướng đến một mục tiêu: tạo thêm không gian để những thương hiệu Việt có năng lực, khát vọng và giá trị được hiện diện mạnh mẽ hơn, kết nối rộng hơn và vươn xa hơn trên hành trình phát triển.